Il Commissario Montalbano tornerà oggi 4 novembre per una nuova avvincente puntata, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. La replica in questione, relativa a un episodio trasmesso in prima tv il 22 aprile del 2013, si intitolerà "Il gioco degli specchi" e si concentrerà sulle indagini che Salvo eseguirà dopo l'esplosione di una bomba rudimentale davanti a un magazzino. I sospetti iniziali faranno pensare a una minaccia, ma il personaggio interpretato da Luca Zingaretti preferirà non dare nulla per scontato. Infatti non si sbaglierà: le sue ricerche lo condurranno verso una sua vicina di casa che purtroppo, insieme all'amante, correrà un grave pericolo.

Il Commissario Montalbano: la pista del pizzo

Le anticipazioni relative alla puntata odierna de Il Commissario Montalbano si aprono con un fatto apparentemente legato a una minaccia. Una bomba provocherà una piccola esplosione davanti a un magazzino e si penserà subito a un avvertimento per un pizzo non pagato. L'interrogatorio ad Angelino Arnone, proprietario del capannone, sembrerà però smentire tale pista, tanto che Salvo comincerà a valutare anche altre possibilità.

La sua attenzione si rivolgerà verso gli abitanti di un caseggiato attiguo al magazzino e su due persone in particolare: i pregiudicati Carlo Nicotra, vicino ai Sinagra, e Stefano Tallarita, spacciatore che lavora per il primo (e attualmente in carcere). Anche in questo caso, però, non ci sarà nessuno sviluppo degno di nota. Improvvisamente si presenterà al commissariato Armone, che annuncerà di avere ricevuto una lettera minatoria. Le sue parole non convinceranno Salvo, sospettoso riguardo la possibilità che l'uomo sia manovrato da qualcuno per insabbiare le indagini.

Il Commissario Montalbano oggi: Liliana e Arturo in pericolo

Le ricerche relative all'esplosione si faranno sempre più intricate e Il Commissario Montalbano avrà l'impressione che i responsabili del gesto stiano confondendo le acque, creando un gioco di specchi finalizzato a disorientare le indagini della Polizia. A sorpresa accadrà qualcosa che potrebbe in qualche modo essere collegato alla bomba.

Liliana, la vicina di Salvo, scoprirà che la sua auto è stata danneggiata. La donna, all'inizio un po' restia, confesserà al commissario che è stato il suo ex amante a procurarle il danno alla macchina. Montalbano scoprirà, in seguito, che l'amante della donna è Arturo Tallarita, il figlio dello spacciatore che lavora per Nicotra. Non sarà difficile capire che l'avvertimento contro Liliana sia in qualche modo legato al caso dell'esplosione nel magazzino.

I due amanti si troveranno presto al centro di una vicenda sempre più complessa e che, purtroppo, li porterà a condividere un tragico destino.