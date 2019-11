Nuovo spazio dedicato ad Un posto al sole (Upas), lo sceneggiato italiano in onda da oltre 20 anni con un discreto successo di ascolti. Gli spoiler della puntata trasmessa il 27 novembre su Rai 3, rivelano che Vittorio Del Bue chiederà consiglio a Mariella per tornare insieme a Alex Parisi. Diego Giordano, invece, vorrà dimostrare la sua innocenza dopo aver capito chi è il colpevole dell'incidente di Aldo.

Un posto al sole, puntata 27 novembre: Vittorio vuole tornare con Alex

Grandi colpi di scena appassioneranno i telespettatori delle vicende ambientate al Palazzo Palladini nel corso di questa settimana.

Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrate sulla puntata in programma mercoledì 27 novembre 2019 su Rai 3, rivelano che ci sarà una seconda possibilità sia per Vittorio e Alex che per Diego. Scendendo nei dettagli, il figlio di Guido apparirà disperato per essere stato rifiutato dalla Parisi, ma ecco che la drammatica vicenda che ha visto protagonista Carla al Caffè Vulcano l'avvicinerà nuovamente a lei. La sorella di Mia, infatti, dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per il giovane Del Bue, nonostante sia ferma sulle sue posizioni per orgoglio.

A tal proposito, Vittorio proverà di tutto pur di far breccia nel suo cuore, tanto da chiedere consiglio a Mariella per riconquistarla. Un'impresa che non sarà facile, visto che dovrà dimostrare ad Alex che può contare nuovamente su di lui.

Giulia presa da Marcello, Diego vuole dimostrare la sua innocenza

La trama di Un posto al sole di domani 27 novembre, rivela che Angela e Franco non saranno propensi ad ascoltare i consigli di Giulia. A tal proposito, la Poggi cercherà di affogare la delusione provata per gli scontri con la figlia riguardo i problemi scolastici di Bianca, chattando con Marcello, il suo amico virtuale.

Di conseguenza, la donna sembrerà aver dimenticato una volta per tutte Denis.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Diego (Francesco Vitiello). In particolare, il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) deciderà di prendere in mano la sua vita, tanto gettarsi con entusiasmo nel suo nuovo lavoro al Vulcano. Proprio qui, il Giordano avrà una visione chiarificatrice su chi veramente ha investito il povero Aldo (Luca Capuano). L'uomo, infatti, capirà di essere assolutamente innocente, tanto da pensare ad uno stratagemma per dimostrare la sua estraneità dei fatti nell'attentato all'avvocato Leone.

Peccato che il giovane si chiuda nuovamente in sé stesso, tanto da mettere a rischio la sua reputazione. Diego riuscirà a dimostrare la sua innocenza? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che il seguente appuntamento sarà visibile in streaming su "Rai Play", il servizio streaming della tv statale.