I pomeriggi di Rai Uno continuano ad essere occupati dalla celebre serie televisiva ambientata negli anni '60, intitolata Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni dell’episodio prefissato ad andare in onda il 4 dicembre 2019, svelano che il successo riscosso da Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) con la nuova collezione di abiti marchiati Paradiso, non verrà accolto nel migliore dei modi dal suo fidanzato. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), già disperato a causa dell’improvvisa chiusura della caffetteria, avrà una grossa preoccupazione.

Il figlio di Agnese, essendo un semplice cameriere, entrerà in crisi, poiché crederà che la sua fidanzata, sempre più conosciuta nel campo della moda potrebbe lasciarlo. Inoltre, la stilista del grande magazzino darà l’impressione di non essere ancora pronta per costruirsi una famiglia.

Gabriella ottiene un grande successo, Adelaide e Flavia alleate

Nel trentottesimo appuntamento della soap, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai nel primo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre 2019, Angela seguirà il consiglio del fratello Marcello.

La cameriera del circolo accetterà di trasferirsi momentaneamente da Roberta e Gabriella, su richiesta delle due veneri. Intanto quest'ultima, oltre a ricevere dei complimenti dal suo insegnante parigino Vincent Defois, avrà l’ennesima soddisfazione lavorativa. La stilista otterrà un grande successo con la sua nuova linea di vestiti disegnata per il Paradiso. Successivamente, Adelaide e Flavia continueranno ad unire le loro forze per far convolare a nozze i due giovani rampolli, Riccardo e Ludovica, al più presto possibile. Purtroppo, almeno per il momento, la diabolica alleanza tra le due potenti aristocratiche sembrerà non dare i giusti frutti.

Salvatore teme di perdere la fidanzata, il piano di Marcello

Salvatore non sarà soltanto preoccupato per essere rimasto senza lavoro, poiché temerà che la sua fidanzata Gabriella possa mettere la parola fine alla loro relazione per il fatto che sia troppo proiettata sulla sua carriera. In poche parole, il fratello di Tina e Antonio si sentirà a disagio perché si sentirà inferiore alla stilista, diventata sempre più popolare grazie al suo straordinario talento. Marcello, anche se sarà ancora disoccupato come Salvatore, dimostrerà di essere più furbo del suo collega.

Il Barbieri architetterà un piano per avere la tanto attesa svolta lavorativa. L’idea rivoluzionaria del fratello di Angela darà una speranza al giovane Amato, visto che crederà che sia l’unica opportunità che potrebbe assicurargli un futuro degno per continuare a stare al fianco della sua amata. A quanto pare, Marcello avrà in mente di impossessarsi della caffetteria, coinvolgendo quindi nella difficile impresa anche il suo amico.