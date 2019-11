Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con Beautiful, la celebre soap opera a stelle e strisce che continua ad appassionare milioni e milioni di spettatori non soltanto nel nostro Paese ma anche negli Stati Uniti. E proprio negli Usa, in questi giorni, stanno andando in onda delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena che si preannunciano particolarmente scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Thomas, il quale verrà spinto all'interno di una vasca contenente dell'acido da Hope Logan, la quale potrebbe essere responsabile della morte del figlio di Ridge.

Beautiful, spoiler puntate americane: Thomas spinto nell'acido da Hope

Le anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che tra Hope e Thomas ci sarà uno scontro verbale acceso per l'affidamento del piccolo Douglas. La Logan, infatti, riuscirà a fare in modo che l'uomo firmi tutti i documenti necessari per poter ottenere l'affidamento del bambino. Peccato però che Thomas vuole che Hope rispetti anche la seconda parte dell'accordo, il quale prevede che i due trascorrano una notte di passione assieme.

Nel momento in cui Hope si rifiuterà di accettare questo compromesso, tra i due ci sarà una colluttazione al termine della quale la Logan spingerà Thomas dalle scale e cadere all'interno di una vasca piena di acido. Una caduta che potrebbe costargli decisamente molto caro, anche se dalle immagini trasmesse in questi giorni negli Stati Uniti si vede che il volto di Thomas non dovrebbe essere corrotto dall'acido.

Gli spoiler di Beautiful rivelano che a quel punto Hope si renderà conto del disastro che ha combinato e, sebbene in un primo momento decida di non dirlo a nessuno, successivamente deciderà di confessare a sua mamma Brooke tutta la verità.

Hope confessa a Brooke la verità su Thomas

Hope, infatti, racconterà a sua mamma tutto quello che è successo con Thomas durante quell'incontro che si è concluso con la tremenda caduta nell'acido.

La reazione di Brooke sarà quella di una mamma a dir poco sotto choc per il presunto omicidio che ha compiuto sua figlia.

Tuttavia la donna farà capire a sua figlia che non intende lasciarla da sola e, soprattutto, che vuole cercare di fare il possibile per fare in modo che non le vengano affibbiate colpe per quello che è successo. Brooke, infatti, sostiene che sua figlia deve stare tranquilla perché lei si è soltanto difesa da Thomas.

Intanto, però, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge è sempre più convinto del fatto che suo figlio sia stato manipolato da Hope per la firma dei documenti del piccolo Douglas.