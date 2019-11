Nuovi avvincenti colpi di scena sono in arrivo nel corso delle puntate americane di Beautiful, la fortunata soap opera a stelle e strisce che con grande successo di ascolti tiene compagnia a milioni di spettatori anche da noi in Italia. Le anticipazioni rivelano che tra Hope e Thomas ci sarà un nuovo riavvicinamento, il quale però desterà non poche preoccupazioni per i familiari della ragazza. Hope, infatti, ha intenzione di riprendersi la custodia del piccolo Douglas, ritenendo che con Thomas il bambino non stia in mani sicure e per portare a termine il suo obiettivo dovrà accettare anche una proposta che le verrà avanzata da parte dell'uomo.

Beautiful puntate americane, le anticipazioni: Hope si riavvicina a Thomas per riavere Douglas

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che Hope confesserà a Brooke e Liam il suo desiderio di tornare a riavere Douglas nella sua vita. Per farlo, però, sarà necessario che torni ad essere 'amica' di Thomas e così tra i due ci sarà un nuovo riavvicinamento.

Hope prenderà parte alla festa di Halloween che è stata organizzata da Quinn ed Eric, al fine di poter trascorrere del tempo con Thomas e in questo modo farlo 'cadere' nella sua trappola.

Sebbene Thomas sembra voler eliminare tutte le donne Logan dalla sua vita, non potrà resistere al fascino di Hope, la quale continua ad essere una sua 'preda'.

L'avvicinamento tra i due desterà non poche preoccupazioni, dato che fin dal primo momento Thomas tornerà ad essere molto ossessivo nei confronti della ragazza; questo atteggiamento finirà per destabilizzare soprattutto mamma Brooke. Durante la conversazione che avranno in occasione di questa festa, Thomas avanzerà anche una proposta particolare alla Logan. Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che l'uomo le proporrà una sorta di ricatto che avrà a che fare con il bambino.

La proposta di Thomas ad Hope

Se Hope vuole avere la custodia condivisa del piccolo Douglas, dovrà accettare di trascorrere una notte con Thomas. Insomma, un piano abbastanza pericoloso quello che ha messo in atto il figlio di Ridge. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano anche che il rapporto tra Brooke e Ridge continuerà ad essere in crisi. I due, infatti, appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro e dietro questa situazione si cela ancora una volta lo zampino di Thomas, il quale vorrebbe che Brooke uscisse definitivamente dalla vita di suo padre.

Riuscirà a portare a termine la sua missione? Da segnalare anche l'uscita di scena di un personaggio chiave della soap opera che a quanto pare troverà la morte nel corso dei prossimi episodi in onda negli Usa.