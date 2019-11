La soap Il Paradiso delle signore torna oggi, 13 novembre, per una nuova puntata in onda su Rai Uno a partire dalle ore 15:40. Si tratterà dell'episodio numero 23 della seconda stagione daily, che giorno dopo giorno continua a ben figurare, conquistando ascolti più che buoni nonostante la rivalità con Canale 5. Questo pomeriggio si ripartirà dal progetto di Riccardo e Nicoletta di fuggire insieme da Milano per evitare il trasferimento di lei a Bari.

Il Guarnieri sarà particolarmente malinconico all'idea di dover dire addio alla famiglia e si recherà in visita da Marta, portandole un dono inaspettato. La giovane, sorpresa dalla novità, avrà anche altro a cui pensare, sospettando di essere in attesa di un bambino. Le notizie del giorno riguarderanno anche Roberta, impegnata nel video promozionale, e gli intrighi messi in atto da Umberto per entrare in possesso del patrimonio delle Brancia.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Riccardo è pronto a partire

La puntata de Il Paradiso delle signore di oggi 13 novembre si apre con le conseguenze del piccolo malore di Marta. Quest'ultima approfitterà dell'uscita di casa di Vittorio per chiamare il proprio ginecologo e fissare un appuntamento. La neo-sposa, infatti, vorrà saperne di più in merito alla possibile gravidanza ipotizzata dal marito.

Appena dopo la telefonata, arriverà Riccardo per una visita inaspettata. Il Guarnieri avrà con sé un album di fotografie di quando lui e la sorella erano piccoli. Durante la discussione, però, non verranno chiarite le ragioni di questo gesto ovvero l'imminente fuga insieme a Nicoletta. La decisione di Cesare di trasferirsi a Bari insieme alla moglie, infatti, spingerà i due amanti a portare a termine un piano disperato per evitare la loro separazione.

Trame 13 novembre: Marcello aiuta Roberta

Proseguendo con le anticipazioni odierne de Il Paradiso delle signore, Roberta sarà molto emozionata all'idea di girare il video promozionale e non saprà come superare l'imbarazzo. Sarà Marcello a correre i suo aiuto, con grande stupore della stessa Pellegrino. Riccardo si recherà al Circolo dove incontrerà Cosimo e Ludovica. I tre parleranno della partenza di Nicoletta insieme a Cesare e brinderanno alla nuova vita del Guarnieri.

Quest'ultimo si terrà ben lontano dal rivelare che le cose saranno ben diverse: la Cattaneo non partirà con il marito ma fuggirà insieme all'amante. Umberto continuerà a tessere i suoi intrighi per ottenere il controllo del patrimonio delle Brancia. E per raggiungere il suo scopo, il Commendatore sarà pronto a tutto, anche a sedurre Flavia se tale mossa sarà necessaria.