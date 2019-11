Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Un posto al sole seguiranno oggi 13 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, sarà possibile assistere alla reazione di Aldo Leone dopo la scoperta della colpevolezza del figlio. L'avvocato ha capito che Diego Giordano è innocente. Ma davvero sarà pronto a mandare in carcere Jacopo? In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, Raffaele riceverà finalmente una buona notizia che potrebbe essere in qualche modo legata alla richiesta di patteggiamento.

Nella puntata odierna della soap partenopea, si riparlerà anche del rapporto di Marina e Fabrizio. La coppia, che fino a poche settimane fa sembrava essere più unita che mai, entrerà improvvisamente in crisi.

Upas anticipazioni: una buona notizia per Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 13 novembre si aprono con l'arrivo di una novità positiva per Raffaele. La strategia difensiva proposta da Niko e Ugo potrebbe, infatti, portare Diego in libertà in tempi brevissimi grazie al patteggiamento.

La verità sull'incidente di Aldo Leone, però, è un'altra come quest'ultimo ha scoperto il 12 novembre, in occasione della confessione di Delia. Apprendere che è stato Jacopo a tentare di ucciderlo, spingerà Aldo a prendere una decisione inaspettata riguardo la sua vita privata. Accetterà di tornare insieme alla moglie per proteggere il figlio? È davvero difficile credere, infatti, che Leone possa decidere di mandare Jacopo in carcere, proprio nel momento in cui Diego si preparerà ad uscirvi (anche se da persona colpevole).

Un posto al sole 13 novembre: Marina e Fabrizio in crisi

Proseguendo con le succose anticipazioni relative alla puntata odierna di Un posto al sole, il compleanno di Fabrizio sarà ormai imminente e tutto sembrerà andare per il meglio tra l'uomo e Marina, da poco rientrati dalle vacanze insieme. All'improvviso, però, qualcosa turberà la Giordano che dovrà fare i conti con il lato oscuro del suo compagno.

E l'imprenditrice non potrà fare a meno di evidenziare delle forti remore nei confronti del Rosato, segnando di fatto l'inizio di una crisi in questo rapporto basato sulla menzogna. Nell'appuntamento serale con la soap partenopea, riprenderà lo scontro tra Bice e Cinzia, dopo che il bed & breakfast creato da quest'ultima è stato ufficialmente smascherato (con tanto di video). Le minacce della Cerruti e il rischio di essere accusata di frode fiscale spaventeranno, inevitabilmente, l'inquilina che si troverà costretta a prendere una decisione sul suo futuro.

Il momento di lasciare libera la casa potrebbe, dunque, essere arrivato.