Molti colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nella settimana che va da domenica 24 a venerdì 29 novembre, dove vedremo come un'altra tragedia colpirà Puente Viejo. Dalle anticipazioni infatti si viene a sapere che la moglie di Carmelo morirà in un incidente d'auto e il tutto sembrerà essere stato causato da un sabotaggio ordinato da donna Francisca. Carmelo quindi si ritroverà nuovamente vedovo e, in preda alla disperazione, cercherà di scoprire cosa abbia provocato l'incidente mortale. Buone notizie invece per Elsa, la quale si sarà sottoposta all'operazione al cuore, che sembrerà essere perfettamente riuscita.

Anticipazioni al 29 novembre: Adela muore a causa di un sabotaggio all'auto

I fan della sopa ambientata a Puente Viejo assisteranno negli episodi in onda la prossima settimana, ad un nuovo tragico evento che sconvolgerà il piccolo paesino iberico. Secondo quanto riportano le anticipazioni, Adela morirà in un incidente d'auto lasciando Carmelo nella disperazione. La maestra si troverà infatti in auto insieme ad Irene, mentre il piccolo Carmelito parteciperà ad una festicciola organizzata alla Villa, a cui parteciperanno anche Marcela con Camelia.

L'automobile su cui viaggiavano le due amiche uscirà di strada ma, mentre Irene resterà illesa, Adela invece riporterà ferite mortali. Da quanto si apprende, il mezzo potrebbe essere stato sabotato, dato che, pochi attimi prima, donna Francisca aveva ordinato a Mauricio di manomettere la vettura.

Elsa operata al cuore, Carmelo vedovo e disperato

Da quanto si apprende, il capomastro, per la prima volta non obbedirà agli ordini della sua signora e rinuncerà a sabotare l'auto.

Nonostante ciò però il mezzo uscirà ugualmente di strada, provocando la morte della moglie di Carmelo. A questo punto, sorgerà il dubbio su chi sia il responsabile dell'accaduto e, solo con il prosieguo delle puntate, sapremo di più su questa intricata vicenda. Mentre Carmelo rimarrà vedovo per la seconda volta, giungeranno invece buone notizie riguardanti Elsa la quale, a Madrid, si sarà sottoposta all'intervento al cuore.

Da quanto si apprende, l'operazione sarà riuscita e Isaac starà vicino alla sua amata in attesa del suo risveglio. Antolina invece, verrà ospitata da Marcela alla locanda e si mostrerà felice per la buona notizia.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto, in onda nella settimana che va dal 24 al 29 novembre prossimi, nel consueto orario delle 16:10, su Canale 5. Ricordiamo, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, che questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, insieme a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.