Mediaset ha finalmente reso note alcune notizie ufficiali sul Grande Fratello Vip 4 che avrà inizio nel mese di gennaio prossimo, a meno che non subentrino impedimenti o variazioni sul palinsesto. Il reality sarà condotto da Alfonso Signorini, ex opinionista del programma. La versione Vip del Grande Fratello verrà rinnovata anche in questa quarta edizione, mentre per quanto riguarda il cast non ci sono ancora notizie, mentre due saranno gli opinionisti: Pupo e Wanda Nara.

Mediaset e le anticipazioni ufficiali sul GF 4

Qualche curiosità è stata, a quanto pare, soddisfatta. Publitalia, che ha in concessione la pubblicità Mediaset, ha da poco reso nota la data ufficiale d'inizio del Grande Fratello Vip 4, il reality giunto alla sua quarta edizione con tanti fan che lo seguono e attendono fedelmente le trasmissioni.

La conduzione andrà ad Alfonso Signorini e non più a Ilary Blasi.

Ricordiamo che nelle edizioni precedenti, il nuovo conduttore del GF VIP aveva ricoperto il ruolo di opinionista, è quindi di casa negli studi del reality. Canale 5 trasmetterà il programma dedicato alle celebrità e i battenti verranno aperti a gennaio 2020, la data precisa non è stata ancora comunicata.

Naturalmente l'inizio ufficiale del GF Vip avverrà a gennaio 2020 se non subentreranno problemi o decisioni diverse dagli alti vertici Mediaset.

L'avvio del programma, come è stato comunicato in ottobre 2019, ha subito già uno spostamento per ottenere un maggiore riscontro economico, relativo alle pubblicità.

Una nota ufficiale Mediaset

“Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini" ecco fedelmente riportata una nota ufficiale Mediaset che prosegue: "La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana”.

Pupo e Wanda Nara saranno gli opinionisti. Per la prima volta il reality dei Vip vedrà alla conduzione un uomo. Ricordiamo che Wanda è moglie e manager di Mauro Icardi. La cognata, Ivana Icardi, con cui è ancora in contrasto, ha partecipato all'ultima edizione nip del reality, con Barbara D’Urso come conduttrice, e al GF argentino. Pupo ritornerà a Mediaset, dopo una lunga assenza, durata ben quattordici anni, Barbara D’Urso lo ha convocato per la seconda edizione de ‘La Fattoria’.

Ospite a “Live non è la D’Urso”, il cantante aveva rivelato, involontariamente, la sua presenza alla quarta edizione del reality più importante di Mediaset. La bellissima argentina è opinionista fissa nel programma sportivo Tiki Tika, condotto dal Pierluigi Pardo. Wanda Nara fa già parte degli opinionisti ufficiali, durante il Gf 16 Barbara D’Urso l'aveva convocata ma ha ricevuto un rifiuto. Signorini è stato invece opinionista, prima al fianco di Alessia Marcuzzi, in seguito, nel settembre del 2016, con Ilary Blasi, per la prima edizione della versione celebrity del famoso e seguitissimo reality.

Nel cast, anche se non è ancora ufficiale, potrebbe esserci Clizia Incorvaia. Gli ospiti e il resto del cast per ora non sono stati resi noti.

Wanda Nara, durante gli ultimi tempi è stata al centro del gossip per Mauro Icardi. Si tratta di uno tra gli ex calciatori dell’Inter, passato nel mese di settembre al Paris Saint Germain. Wanda Nara ed Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, saranno valide spalle per sostenere la prima esperienza da conduttore di Signorini. Entrambi hanno modi e comportamenti particolari, il pubblico sarà diviso tra chi li accetta o meno.

Appena Mediaset avrà finito le selezioni, di sicuro ogni novità verrà comunicata.