Cresce l'attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2020 che sarà presentata da Amadeus. In queste settimane la macchina organizzativa della kermesse musicale si sta muovendo per assicurare al pubblico uno show degno di nota, in occasione anche del 70esimo anniversario del Festival. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo punterà molto anche sugli ospiti che prenderanno parte alle cinque serata: tra questi è confermata la presenza di Fiorello e quella di Tiziano Ferro.

Gli spoiler sul Festival di Sanremo 2020: Tiziano Ferro confermato tra gli ospiti

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2020 rivelano che Amadeus potrà contare sulla presenza eccezionale del suo amico e collega Rosario Fiorello, che proprio in queste settimane è tornato in onda sulle reti Rai con la trasmissione 'Viva RaiPlay'. Dopo l'esordio da record di ascolti su Rai 1, lo show del conduttore siciliano proseguirà sulla piattaforma streaming della Tv di Stato, dove sta ottenendo numeri che sono già record.

Fiorello sarà sul palco dell'Ariston durante le cinque serate della kermesse e Amadeus ha fatto sapere che gli lascerà completamente 'carta bianca'. Confermata anche la presenza di Tiziano Ferro, di cui in un primo momento si era parlato di una possibile co-conduzione con Amadeus.

Il manager del cantante, però, ha fatto sapere che questa non è la realtà dei fatti. Fabrizio Giannini ha sottolineato che Tiziano sarà all'Ariston durante la kermesse musicale di Rai 1 ma non nelle vesti di co-presentatore, bensì di super ospite.

Oltre a questi nomi, Amadeus ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di riuscire a portare sul palco dell'Ariston anche le due regine del pop internazionale: Madonna e Lady Gaga. Un altro sogno del conduttore sarebbe quello di poter avere a Sanremo il Premio Oscar Roberto Benigni.

La giuria di Sanremo Giovani: presenti Pippo Baudo, Conti, Bonolis, Chiambretti e Clerici

In attesa di avere indiscrezioni su quelli che saranno, invece, i cantanti Big del Festival di Sanremo 2020, da questo sabato pomeriggio è iniziata anche la gara che vede protagoniste le 'Nuove proposte' di quest'anno, le quali si sfideranno in un torneo che sarà trasmesso nel corso della trasmissione 'Italia Sì' condotta da Marco Liorni.

I giovani cantanti in gara si sfideranno fino ad arrivare alla serata conclusiva del prossimo giovedì 19 dicembre, la quale sarà trasmessa in diretta in prime time su Rai 1. In questa occasione, i cantanti saranno valutati da una giuria d'eccezione composta da ex presentatori del Festival. Trattasi di: Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Pippo Baudo, Carlo Conti e Piero Chiambretti.