Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la seguitissima soap opera Il Segreto, che vedremo in onda in prima visione assoluta anche la prossima settimana. Da lunedì 25 e fino al prossimo 29 novembre andranno in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e novità. Il pubblico da casa assisterà alla dipartita di uno dei personaggi più amati di questa stagione: parliamo di Adela, la quale uscirà di scena in seguito ad un terribile incidente stradale che purtroppo si rivelerà fatale per la sua vita.

Il Segreto, le anticipazioni 25-29 novembre: Adela muore per colpa di Francisca

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Segreto che vedremo in televisione a partire dal 25 novembre rivelano che Lola si renderà conto di essere innamorata di Prudencio, ma al tempo stesso è consapevole del fatto che non può spingersi oltre più di tanto con l'uomo e quindi continua a stare sulle sue senza fare possibili 'passi falsi'.

Intanto l'Ortega deciderà di prestare la restante somma di denaro ad Isaac, il quale in questo modo potrà finanziare la spesa per l'operazione al cuore di Elsa.

E per lei arriverà il fatidico giorno dell'operazione al cuore: tutti i suoi familiari saranno in grande apprensione per la ragazza, dato che si presterà ad un intervento decisamente molto delicato. Per fortuna, però, tutto andrà per il verso giusto e vedremo che l'operazione avrà un esito positivo per la bella Elsa.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto fino al 29 novembre 2019, inoltre, rivelano che donna Francisca continuerà a portare avanti il suo terribile piano che prevede una punizione esemplare nei confronti di Severo, che considera il vero responsabile dell'esplosione che c'è stata in paese.

La perfida signora di Puente Viejo questa volta si accanirà duramente nei confronti di Adela e Irene e chiederà a Mauricio di manomettere la macchina dove viaggeranno le due donne, così da potersi sbarazzare definitivamente di loro. E anche questa volta, il terribile piano di Francisca andrà in porto.

Carmelo farà delle indagini sulla morte di Adela

Le anticipazioni de Il Segreto, infatti, rivelano che l'auto dove viaggeranno Adela e Irene si distruggerà in seguito al terribile incidente. La moglie di Severo verrà soccorsa in tempo e riuscirà a salvarsi mentre la povera Adela morirà in seguito al terribile impatto.

Il giorno del funerale di Adela sarà a dir poco triste per tutti gli abitanti di Puente Viejo che si uniranno davanti alla salma della dolce maestra per darle un ultimo saluto.

Intanto però Carmelo deciderà di indagare sulla morte della moglie e farà dei controlli all'automobile per capire se i freni siano stati manomessi da qualcuno prima dell'incidente.