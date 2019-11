La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non decollare: a due settimane di distanza dal loro riavvicinamento, la dama e il cavaliere non riescono a trovare un punto d'incontro. Nel corso della registrazione del Trono Over che c'è stata il 2 novembre, la parrucchiera ha ribadito il poco trasporto fisico che il compagno avrebbe nei suoi confronti: tra i due, infatti, in settimana pare non ci siano stati né baci né scambi di attenzioni sui social network.

Ida rimprovera Riccardo: discussioni in studio e nel backstage

Sono passate circa due settimane da quando Ida Platano ha deciso di dare un'altra chance a Riccardo Guarnieri: i due, però, non hanno lasciato Uomini e donne per viversi nella quotidianità, anzi sono stati ospiti in ogni registrazione che c'è stata.

Ieri, sabato 2 novembre, c'è stato l'ennesimo battibecco tra i piccioncini davanti alle telecamere: le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", infatti, fanno sapere che è soprattutto la dama a non fidarsi del compagno, tanto da rendere pubbliche tutte le mancanze che lui avrebbe nel loro rapporto.

Durante la puntata, la bresciana ha affermato che, secondo lei, il cavaliere non ha molto trasporto fisico nei suoi confronti: pare che nei giorni precedenti, infatti, tra i due non ci sia stato neppure un bacio. La parrucchiera si è lamentata anche del fatto che il pugliese non le dà attenzioni sui social network: i "like" o i commenti che Riccardo non mette alle foto che lei pubblica su Instagram (soprattutto all'ultima, che è dedicata al loro amore), per esempio, per Ida sono un problema.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Chi ha assistito alla registrazione, inoltre, racconta che la Platano e Guarnieri hanno discusso a lungo sia davanti a tutti che nel backstage, non riuscendo mai a trovare un punto d'incontro.

Armando nella 'bufera': Tina lo attacca

Le incomprensioni tra Ida e Riccardo, sono aumentate quando tra loro si è intromesso Armando Incarnato: tra i tre protagonisti del Trono Over c'è stato un acceso confronto verbale, soprattutto sulle frecciatine che il napoletano ha lanciato alla coppia su Instagram nei giorni precedenti.

"Vicolo delle News", inoltre, informa i fan di Uomini e Donne che Tina Cipollari si è scagliata contro il cavaliere partenopeo quando gli ha sentito dire che a lui della Platano non interessa più nulla: secondo l'opinionista, l'uomo attacca Guarnieri e la sua compagna soltanto per visibilità.

Insomma, il lieto fine che tutto il pubblico aspettava, non c'è ancora stato: sebbene siano legati da un sentimento molto forte, Ida e Riccardo non riescono ad andare d'accordo e le loro incomprensioni sembrano avere la meglio sull'amore che provano l'uno per l'altro.