Le prossime puntate de Il Segreto faranno da apripista ad un lungo filone narrativo destinato ad avere numerose conseguenze nelle dinamiche di Puente Viejo e dei suoi abitanti. Tutto avrà inizio quanto una bomba esploderà nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, causando la morte di quest'ultima. Anche Maria e Matias resteranno gravemente feriti: la prima resterà incosciente per alcuni giorni mentre il marito di Marcela sarà costretto a sottoporsi ad un delicato intervento all'occhio.

Le condizioni di Maria appariranno, con il passare dei giorni, estremamente gravi e porteranno ad una terribile diagnosi: la Castaneda perderà l'uso delle gambe e rischierà di restare per tutta la vita sulla sedia a rotelle. Le iniziali speranze di guarigione risulteranno presto inattese in seguito alla visita di un luminare spagnolo che non lascerà dubbi: la paralisi sarà definitiva.

Il Segreto anticipazioni: le premure di Fernando per Maria

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Fernando apparirà preoccupato per le sorti di Maria dopo la scoperta della sua paralisi.

Il Mesia dimostrerà di tenere molto alla ex moglie, che troverà in lui il conforto di cui avrà bisogno in seguito all'esplosione. La fiducia non verrà condivisa da Donna Francisca, convinta che il Mesia non sia davvero cambiato come vorrà far credere, ma comunque neppure la Montenegro nulla potrà quando la sua figlioccia si trasferirà insieme a Fernando nella tenuta de La Havana (la stessa che Maria Elena aveva acquistato come dono di nozze al marito).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tale abitazione, infatti, sarà considerata più sicura in una fase particolarmente delicata dello scontro tra Francisca e Severo con Carmelo. Se la prima, infatti, riterrà Santacruz e il suo socio responsabili dell'esplosione, Leal sarà desideroso di vendetta dopo la morte di Adela (che potrebbe essere stata provocata proprio dalla Montenegro).

Trame Il Segreto: Fernando corrompe un medico

Il cambiamento di Fernando e le sue premure per Maria sorprenderanno i telespettatori de Il Segreto nelle prossime puntate della telenovela spagnola.

Ma davvero si potrà credere al figlio di Olmo? Se da un lato il suo interesse per la Castaneda non potrà essere messo in discussione, dall'altro sarà meglio tenere gli occhi aperti in merito ad una notizia che metterà la parola fine alle speranze della povera Maria. Quest'ultima verrà visitata da un importante medico spagnolo che dovrà verificare se per lei ci saranno delle speranze di guarigione.

Purtroppo, però, la diagnosi sarà terribile: nessuna operazione, neppure la più costosa, potrà permettere a Maria di tornare a camminare. Si scoprirà solo in seguito che si tratterà di una rivelazione errata: il medico verrà corrotto da Fernando che potrà così continuare ad essere l'unico punto di riferimento per l'ex moglie. L'uomo, infatti, sarà convinto che Maria si allontanerebbe inevitabilmente da lui in caso di guarigione.