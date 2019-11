Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Una vita potranno seguire oggi 5 novembre in prima serata su Rete 4. Sancirà infatti importanti sviluppi nel filone narrativo relativo alle vere origini di Casilda che scoprirà di essere stata ingannata da Maria e Higinio. I due le hanno mentito sulla paternità di Maximiliano con un solo obiettivo: impossessarsi dell'eredità degli Hidalgo.

L'appuntamento serale con la telenovela spagnola si concentrerà anche su Padre Telmo e Lucia che verranno ritrovati nell'eremo da Samuel e dal Priore Espineira. Il sacerdote e la Alvarado si risveglieranno senza abiti, non ricordando nulla di quanto accaduto in precedenza. Per Alday non sarà difficile sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Telmo nega di avere abusato di Lucia

Le succose anticipazioni relative alla puntata in prima serata di Una Vita si aprono con l'arrivo di Samuel ed Espineira nell'eremo in cui Lucia e Padre Telmo hanno trovato rifugio.

Al suo risveglio, la coppia si renderà conto di essere quasi completamente priva di abiti, motivo per cui Alday insinuerà che il sacerdote abbia approfittato della donna. Anche se non ricorderà nulla, Telmo negherà di avere abusato di Lucia ma le sue parole non appariranno affatto convincenti. Sarà compito di Samuel accompagnare a casa la Alvarado, consigliandole di non raccontare nulla dell'accaduto a Felipe e Celia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Pur mantenendo il silenzio, però, la giovane apparirà particolarmente provata, tanto da perdere i sensi in presenza dei cugini. Nel frattempo, il priore vieterà a Padre Telmo di tornare ad Acacias 38 e gli preannuncerà il deferimento ad un tribunale ecclesiastico.

Casilda non è figlia di Maximiliano

Le novità relative alla puntata odierna serale di Una Vita riguarderanno anche Casilda, ormai prossima al trasferimento in campagna insieme a Maria.

Dopo avere salutato tutti gli amici della soffitta, però, l'ex domestica si renderà protagonista di un inatteso capovolgimento di fronte. Informerà, quindi, la madre di avere deciso di rinunciare all'eredità di Maximiliano. Higinio ascolterà tale conversazione e non riuscirà a trattenere la sua rabbia per l'epilogo del suo piano. Il finto medico perderà il controllo e dirà a Casilda di averle mentito fin dall'inizio, con il solo obiettivo di entrare in possesso dell'eredità degli Hidalgo.

Non solo: aggiungerà che Maria e Maximiliano non sono mai stati amanti, motivo per cui lei e Leonor non sono sorelle. Appreso tutto il malaffare, a Casilda non toccherà fare altro che correre da Rosina e raccontarle quanto scoperto. La giovane verrà comunque riaccolta in famiglia dove riprenderà il lavoro da domestica. Higinio e Maria, invece, fuggiranno dal quartiere, non prima di avere svaligiato l'appartamento di proprietà della stessa famiglia Hidalgo.