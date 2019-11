Le puntate di Beautiful in onda da domenica 10 a sabato 16 novembre saranno ampiamente concentrate sulle diverse vedute relative al ritorno di Taylor in città. Dopo la scoperta del suo coinvolgimento nel tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, Hope sarà convinta che la psicologa sia una persona pericolosa e che, per tale ragione, debba essere tenuta lontana dalla bambina in arrivo. Dello stesso avviso sarà anche Brooke che tornerà alla carica con Bill affinché denunci la donna che ha tentato di ucciderlo.

Incurante di tale preoccupazione, Steffy chiederà alla madre di trasferirsi a vivere da lei nella casa sulla scogliera. Le novità della settimana riguarderanno anche la gelosia che Hope continuerà a provare per la rivale in amore e l'insofferenza di Zoe, convinta che il padre finirà con il provocarle nuovi problemi.

Beautiful anticipazioni 10-16 novembre: Brooke e Hope sperano che Taylor se ne vada

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana si aprono con un nuovo incontro tra Taylor e il dottor Reese.

Lui, cogliendo di sorpresa la sua nuova amica, la bacerà. L'arrivo del padre in città causerà la preoccupazione di Zoe, secondo la quale l'uomo finirà per causarle problemi proprio ora che ha trovato un lavoro stabile e Xander sembra disposto a concederle un'altra possibilità. Nel frattempo, all'interno delle famiglie Logan e Forrester si continuerà a parlare dalla pericolosità di Taylor. Hope e Brooke esprimeranno la convinzione che sarebbe meglio per tutti se la Hayes lasciasse la città.

Interrotte dall'arrivo di Liam, le due Logan chiederanno anche a lui di tenere gli occhi aperti, visti i trascorsi poco rassicuranti della psicologa. Per ottenere il suo obiettivo, Brooke si recherà anche da Bill al quale chiederà di denunciare Taylor per il tentato omicidio.

Trame Beautiful: Hope ancora gelosa di Steffy

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful dal 10 al 16 novembre, Steffy non darà ascolto alle richieste della matrigna e accoglierà Taylor in casa sua: in questo modo potrà aiutarla nella gestione della piccola Kelly.

Ma anche questa decisione non piacerà a Brooke, convinta che la Hayes possa rappresentare un pericolo per la bambina. Le preoccupazione di Hope non si limiteranno al solo ritorno della psicologa in città. La giovane Logan, infatti, noterà l'affinità tra Liam e Steffy, faticando a nascondere la gelosia nei confronti della storica rivale. Deciderà quindi di confrontarsi con il marito al quale chiederà dei chiarimenti sui sentimenti per la Forrester.

Non solo: pretenderà da lui di essere rassicurata in merito alla presenza di Taylor nella loro vita e in quella della bambina in arrivo.