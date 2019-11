Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera tedesca, "Tempesta d'amore", giunta in Italia ormai alla sua quindicesima stagione di programmazione. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dall'1 al 7 dicembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30, esclusa la domenica pomeriggio. Tutte le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi matrimoniale tra Robert ed Eva, sugli inganni che Annabelle escogiterà ai danni di Denise e sul triangolo formato da Bela, Romy e Paul.

Henry scoprirà l'inganno di Annabelle

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Denise continuerà a sentirsi in colpa per le condizioni di salute di Annabelle, anche se Henry farà di tutto per farla distrarre. Valentina verrà a sapere che Robert ha offeso pesantemente Eva e si arrabbierà moltissimo con lui. Dopo aver tentato invano di consolare la sua ragazza, Henry scoprirà involontariamente che Annabelle sta ingannando tutti, fingendo davanti a tutti di essere cieca mentre, in realtà, non lo è.

Nonostante si senta perseguitato dalla sfortuna, Andrè deciderà comunque di perseguire il suo piano per nuocere a Ragnar. Michael cercherà di impedire a Natascha di perseguire la dieta ingrassante che sta seguendo per ottenere un importante ruolo in un musical molto famoso, mentre Annabelle farà credere a Denise che sia stato Henry a convincerla a riappacificarsi con lei. Alfons scoprirà che André sta tramando alle spalle di Ragnar e lo riferirà a Tina, che si arrabbierà moltissimo con lo chef del Furstenhof. Poco dopo, però, Ragnar riceverà una bruttissima notizia che farà dimenticare a tutti le malefatte di Konopka.

Romy si rende conto che Bela la ama

Dopo aver tentato più volte di conquistare Romy e non essendoci riuscito, Bela si sentirà demoralizzato e triste. Per salvare la sua azienda dalla bancarotta, Ragnar si rivolgerà ad un ente ambientale, che invierà al Furstenhof una sua rappresentante, Solveig. Annabelle riuscirà a convincere Denise a chiudere ogni rapporto con Joshua, per dedicarsi esclusivamente ad Henry. Dopo aver scoperto che Bela è innamorato di lei, Romy deciderà di non rivelare la notizia a Paul per paura di una sua scenata di gelosia.

Robert e Christoph verranno a sapere che Eva è ritornata dal suo viaggio in Italia, mentre Henry distruggerà alcuni documenti compromettenti senza sapere che Denise lo sta osservando. Romy spiegherà a Bela di non essere innamorata di lui, ma di apprezzare comunque la sua capacità di scrivere lettere d'amore, suggerendogli anche di dedicarsi alla stesura di testi per canzoni. Annabelle riuscirà a convincere Denise a fissare la data delle sue nozze con Henry, che alla fine verrà stabilita da lì a 3 settimane.