Nelle ultime puntate di Uomini e donne già andate in onda, Riccardo Guarnieri ha scritto una lettera d'amore per la sua Ida Platano che, dopo qualche tentennamento, ha deciso di dargli una nuova possibilità. Recentemente, in un'intervista per il magazine di Uomini e Donne, Ida ha svelato di non sentirsi all'altezza di Riccardo in molte situazioni, anche se il cavaliere ha voluto precisare che da parte lui questo discorso non esiste.

Inoltre la bella Ida, durante le ultime puntate, ha anche aggiunto che Riccardo non mostrerebbe molto trasporto. La dama ha spiegato che, pur avendo deciso di riprovarci, non sente da parte del suo compagno quel coinvolgimento fisico che si era immaginata e aspettata.

Nuova lite tra Ida e Riccardo

Nell'ultima registrazione del Trono Over, Ida e Riccardo sono tornati nel programma ma questa volta i presenti hanno assistito ad un nuovo litigio.

Vista la recente decisione di tornare insieme e vivere la propria relazione al di fuori dell'over nessuno si sarebbe aspettato di vederli nuovamente al centro dello studio per parlare dei loro problemi, eppure così è stato. Il problema principale, secondo quanto spiegato dalla stessa Ida, è che in questa relazione appena iniziata mancherebbe il trasporto fisico da parte di Riccardo. La dama ha ribadito ciò che aveva già accennato nelle scorse puntate, ma lei stessa sperava si trattasse solo di un momento.

In realtà, dopo più di una settimana, il problema pare sia rimasto. La Platano ha raccontato che durante i loro incontri al di fuori del programma, non c'è ancora stato neppure un bacio e ha dichiarato anche di essere rimasta molto male per il fatto che Riccardo non abbia commentato la foto di loro due che lei ha postato su Instagram. Per la dama queste cose sono molto gravi e ovviamente è scoppiata la lite, tanto che Maria li ha invitati ad uscire dallo studio per confrontarsi.

Si tratta di litigi che ormai i telespettatori sono abituati a vedere quando si parla di questa coppia, ma sembra proprio ci sia un risentimento troppo forte tra i due per riuscire a ripartire da zero.

Tina Cipollari furiosa con Armando

Nella lite tra Ida e Riccardo, come spesso è successo anche in passato, si è subito intromesso Armando Incarnato. A quanto pare il cavaliere napoletano, durante la settimana, ha fatto delle storie di Instagram in cui ha lanciato delle frecciatine ad Ida e Riccardo, parlando anche di presunti tradimenti.

Stavolta ad infuriarsi contro Armando è stata l'opinionista Tina Cipollari, che lo ha accusato di essere un "rosicone" e di essere sempre pronto ad infangare le altre persone ogni volta che non riesce ad ottenere qualcosa o ad attirare l'attenzione in qualche modo.