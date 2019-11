Continua il grande successo per il trono over di Uomini e Donne. Come riporta il sito ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi, anche domani il noto dating show partirà con le avventure di Gemma Galgani: diventata ormai una protagonista indiscussa del format, la direttrice di teatro continua ad appassionare i telespettatori con le proprie vicende amorose. A quanto pare, stando agli spoiler durante la puntata registrata giorni fa la torinese ha avuto un duro scontro con la sua rivale Tina Cipollari dopo che quest'ultima pare l'abbia offesa più volte. Inoltre, l'ex di Giorgio Manetti entrerà negli studi molto stizzita a causa di Jean Pierre, che pare non sembri darle molte attenzioni.

UeD: scontro tra Gemma e Tina Cipollari

Quella del 4 novembre sarà sicuramente una giornata molto movimentata. A Uomini e donne i colpi di scena non mancano mai e nella puntata in questione ancora una volta vedremo Tina e Gemma protagoniste di un duro scontro. La Galgani come sempre si siederà al centro dello studio e di fronte al suo cavaliere Jean Pierre commenterà la loro esterna.

La sessantenne spiegherà al pubblico di avere ancora problemi con il suo corteggiatore in quanto quest'ultimo sembrerà non avere proprio nessun interesse nei suoi riguardi.

La dama purtroppo verrà interrotta continuamente dalla Cipollari, così perderá le staffe e accuserà l'opinionista di criticare come al solito le sue frequentazioni. Nell'anticipazione pubblicata dal sito ufficiale di Uomini e Donne si vede come Gemma sia provata e molto delusa.

Tra le due rivali si accenderà un duro dibattito tanto che Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire. La padrona di casa scenderà le scale e ancora una volta dovrà dividere la Cipollari da Gemma.

Anticipazioni: Maria De Filippi costretta a intervenire

Purtroppo la lite tra Tina e Gemma non finirà bene: "Ti faccio vedere cosa combino oggi" dirà la Cipollari di fronte alle parole della Galgani. Quest'ultima apparirà molto arrabbiata e stizzita a causa dell'atteggiamento sempre polemico dell'opinionista. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano ancora che tra le due signore verrà sfiorata una vera e propria rissa, tanto che Gianni Sperti cercherà di dividerle e poi Maria De Filippi sarà costretta a scendere le scale per far accomodare la vamp.

Coloro che non potranno seguire la puntata del Trono Over possono tranquillamente rivederla in streaming: Mediaset infatti ha messo a disposizione dei propri utenti Mediaset Play, il servizio web che permette di rivedere i propri programmi preferiti dove e quando si vuole, basta collegarsi da un pc, tablet o cellulare.