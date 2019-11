Dopo la bocciatura del giovedì, che ha concesso spazio ancora al Trono Over di Uomini e donne, la parola oggi 29 novembre passerà al Trono Classico e alle vicende dei suoi protagonisti Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Sarà soprattutto l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ad essere protagonista del giorno, con una brutta notizia riguardante Giulia e Giovanna: dopo l'esterna identica della precedente settimana, infatti, entrambe si diranno molto deluse e rifiuteranno di presentarsi in studio.

Le due corteggiatrici verranno contattate al telefono per capire le loro intenzioni dopodiché Raselli deciderà di raggiungere una di loro, Giovanna, per provare a trovare un chiarimento. Sul finale ci sarà spazio anche per una sorpresa: la tronista Giulia, infatti, annuncerà di essere pronta alla scelta.

Uomini e donne, Giulia a Raselli: 'Mi sminuisci'

La puntata odierna di U&D, relativa alla registrazione effettuata il 14 novembre, sarà dedicata al Trono Classico e soprattutto alle vicende di Giulio Raselli. Come riporta Il Vicolo delle News nel suo tradizionale resoconto, Maria De Filippi chiamerà in causa la segnalazione ricevuta qualche giorno prima, riguardante l'incontro del tronista con una ragazza somigliante a Giulia durante le vacanze estive.

Ospite dello studio sarà proprio la giovane fotografata insieme a lui, e non si tratterà della D'Urso. Archiviato questo iniziale chiarimento, la padrona di casa informerà Raselli dell'assenza delle sue corteggiatrici preferite. Lui deciderà, quindi, di chiamare entrambi per capire meglio le motivazioni della loro decisione. Giovanna ammetterà di essere rimasta sorpresa per il mancato chiarimento al termine della precedente puntata. Se Giulio è davvero interessato, dovrà dimostrarglielo. Più pungente sarà Giulia che non lascerà spazio ad un passo indietro e preciserà: "Non ti ho tirato una scarpa in faccia perché non è da me, ma se tutti ti dicono che con me non c’è dialogo, che è una cotta adolescenziale e sceglierai Giovanna e tu non ribatti nulla, allora mi sminuisci".

Oggi a U&D, Trono Classico: la scelta di Giulia

Proseguendo con le anticipazioni del Trono Classico di U&D di oggi 29 novembre, Maria chiederà a Giulio se riterrà opportuno recarsi da Giovanna per un confronto diretto. Lui annuncerà di voler mettere da parte l'orgoglio, a differenza delle sue corteggiatrici, e accetterà di recarsi dalla Abate con l'auto messa a disposizione dalla redazione. Lascerà quindi lo studio e non si vedrà più. Gli altri tronisti esprimeranno il loro parere, dicendo che potrebbe essere giunto il momento della scelta per lui.

Solo nel corso delle prossime puntate, però, sarà possibile scoprire se davvero Giovanna diventerà la nuova fidanzata di Raselli. La parola passerà poi a Giulia Quattrociocche che sorprenderà tutti i presenti annunciando di essere pronta alla scelta. Visibilmente emozionata, la tronista ammetterà di avere le idee chiare sui sentimenti per Daniele Schiavon che si alzerà dalla sedia e andrà a baciarla, confermando di volerla conoscere meglio lontano dalle telecamere.