La settimana di Uomini e donne si conclude con una puntata del trono classico. Oggi, 29 novembre, sarà un appuntamento abbastanza tosto per Giulio Raselli, che arriverà in studio e non troverà Giovanna e Giulia.

Uomini e Donne: Giulio contatterà le corteggiatrici tramite videochiamata

Quella di oggi, 29 novembre, non sarà una puntata facile per Giulio Raselli. La sua figura da tronista sarà sempre in bilico a causa di alcuni segnalazioni che girano sul web, ma la presenza di una ragazza placcherà tutte le polemiche.

Intanto il ragazzo alessandrino si ritroverà in studio senza le sue corteggiatrici di punta Giulia e Giovanna. Le due ragazze, dopo i dissapori della scorsa puntata (riferiti soprattutto all'esterna identica fatta con entrambe), hanno deciso di non presenziare al programma. Le due corteggiatrici verranno contattate da Giulio tramite videochiamata, ma la situazione non migliorerà per niente, per questo il ragazzo deciderà (dopo una proposta fatta da Maria De Filippi) di correre almeno da Giovanna per risolvere i malintesi (visto che la ragazza vive a Roma).

Per scoprire se le acque si calmeranno, l'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.