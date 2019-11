L'esperienza di Giorgio Manetti a Uomini e donne si è conclusa da tempo e oggi lui è felicemente fidanzato con Caterina, con cui convive nelle colline sopra Firenze. Ma il 'gabbiano' continua ad essere uno dei volti più amati del dating show condotto da Maria De Filippi, tanto che costantemente rimbalzano le voci su un suo clamoroso ritorno nel parterre del Trono Over. Balzato alle cronache soprattutto per il suo flirt con Gemma Galgani, Manetti ha rilasciato un'intervista nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine nella quale ha parlato dei suoi trascorsi con la dama.

Ha anche riservato interessanti dettagli sul suo rapporto con Anna Tedesco, con la quale ha sviluppato una bella amicizia, oltre che sulla sua compagna.

Uomini e donne, George su Gems: 'Non rinnego nulla'

La coppia formata da George e Gems, ovvero da Giorgio Manetti e Gemma Galgani, continua ad essere una delle più amate dal pubblico di Uomini e donne. E sebbene il loro rapporto sia concluso da diversi anni, di tanto in tanto esso torna alla ribalta, in occasione di qualche intervista. È quanto accaduto alle pagine del tabloid ufficiale del dating show, che riporta Giorgio in copertina.

Il cavaliere fiorentino ha così avuto la possibilità di spiegare le dinamiche del suo rapporto con Gemma Galgani, rivelando di essere stato sempre se stesso e di considerarsi ancora un 'gabbiano'. Così, infatti, ha confessato: "Non rinnego nulla del mio percorso e della mia storia con Gemma: sono stato me stesso, sono stato Giorgio e ho portato avanti la mia filosofia di vita. Sono sempre stato vero". Ha quindi voluto dare un consiglio alla dama torinese, invitandola ad imparare a stare bene da sola, prima di pensare di fare coppia con qualcuno.

Manetti a Uomini e donne Magazine: 'Io e Anna solo amici'

Nella sua intervista a Uomini e donne Magazine, Giorgio Manetti ha anche parlato del suo rapporto con Anna Tedesco, la dama che lo scorso settembre è tornata nel parterre del Trono Over. In passato, erano rimbalzate le voci secondo le quali tra lui e Anna ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma il 'gabbiano' ha voluto spezzare un'ulteriore lancia a favore di questo rapporto confermando ulteriormente che tra lui e la Tedesco non c'è mai stato nulla.

A suo dire, però, il pubblico non ha mai creduto a questa versione dei fatti. Manetti ha quindi rivelato di essere felice con Caterina, con la quale vive in uno splendido posto nelle colline sopra Firenze. Ha definito la sua compagna una lavoratrice instancabile. Per quanto riguarda i progetti per il futuro, George ha spiegato di avere in ballo diverse idee tra cui una canzone per beneficenza, che ha coinvolto vari artisti e di cui lui canterà una strofa.