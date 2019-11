Cresce l'attesa per i telespettatori di Un posto al sole, ansiosi di scoprire chi è il vero colpevole del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. La puntata di ieri 7 novembre, infatti, si è conclusa con il flashback relativo alla sera dell'incidente, quando Delia aveva ascoltato le bugie del marito riguardanti le ragioni della sua uscita inattesa. La sua espressione furiosa lascerebbe presagire al suo coinvolgimento nel delitto ma, in attesa di capire se questa sarà la pista giusta, questa sera continuerà a tenere banco la strategia difensiva proposta da Ugo e Niko.

Sarà Raffaele, in particolare, a chiedere a Diego di prendere seriamente in considerazione questa opzione. Si riparlerà anche di un personaggio assente dalle scene da qualche giorno: Andrea Pergolesi, in visita ad Alice a Londra, farà ritorno a Napoli ma dovrà affrontare un viaggio a dir poco complicato.

Un posto al sole anticipazioni: la svolta sul caso Leone si avvicina

È davvero Diego Giordano il colpevole?

La domanda rimbalza da settimane tra i fan di Un posto al sole, la gran parte dei quali crede nell'innocenza del figlio di Raffaele. Finalmente, la possibilità che Delia sia in qualche modo coinvolta nell'attentato è stata ventilata da Niko nella puntata trasmessa ieri e sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In esso, la svolta al caso dell'anno sembrerà sempre più vicina e potrebbe indirizzarsi proprio verso la moglie dell'avvocato investito.

Nel frattempo, Raffaele continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti del figlio, soprattutto dopo che Franco gli ha detto di essere certo dell'innocenza di Mennella. Per il marito di Ornella arriverà il momento di prendere seriamente in considerazione la strategia difensiva proposta da Ugo e, a malincuore, anche da Niko. Sarà proprio il portiere di Palazzo Palladini a chiedere a Diego di accettare il patteggiamento, unica possibilità che potrà permettergli di uscire di prigione in tempi rapidi.

Trame Un posto al sole oggi: il ritorno di Andrea Pergolesi

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 8 novembre, si rivedrà Andrea Pergolesi, di ritorno da Londra. Il personaggio interpretato da Davide Devenuto, infatti, si era recato nella città inglese per una visita ad Alice, come da lui promesso alla figlia durante il loro precedente incontro. Ma il viaggio Londra-Napoli in aereo si dimostrerà a dir poco turbolento: accadrà qualcosa di drammatico?

È noto, infatti, che l'attore uscirà dal cast della soap partenopea a partire da inizio gennaio, motivo per cui a breve dovrà essere in qualche modo giustificata l'assenza di Andrea nelle trame di Upas.