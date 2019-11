Rai 3 trasmetterà oggi 7 novembre una nuova puntata di Un posto al sole, in onda a partire dalle ore 20:45. Essa sarà ancora ampiamente concentrata sulle indagini relative al tentato omicidio di Aldo Leone e al tentativo di scagionare Diego Giordano, dimostrando la sua innocenza. La pista che portava al padre di Maurizio Mennella non ha portato ai risultati sperati nella puntata di ieri sera, motivo per cui oggi Niko si concentrerà anche su un'altra persona.

Il giovane Poggi, infatti, comincerà a rivolgere la sua attenzione sullo strano comportamento di Delia, la moglie dell'avvocato investito. Nell'appuntamento odierno si parlerà anche del tentatovi di Giulia di guardare avanti, dato che la sua storia con Denis sembra ormai destinata al fallimento. Spazio anche all'intervento di Bice, decisa ad aiutare l'amica Mariella.

Anticipazioni Un posto al sole: Niko sospetta di Delia Leone

Le anticipazioni di Upas relative alla puntata di oggi 7 novembre si aprono con il confronto tra il padre di Maurizio Mennella e Franco al garage.

Il primo chiederà a Boschi dei chiarimenti sulla sua precedente visita ma il suo nervosismo sembrerà confermare la conclusione alla quale era già arrivato il marito di Angela: Aldo è stato investito da una persona fredda e calcolatrice, che aveva premeditato tutto, appostandosi sotto casa di Beatrice. Dunque, difficilmente il signor Mennella potrebbe avere portato a termine un simile piano. Dopo il confronto con Diego in prigione, Niko non darà seguito alla richiesta di Ugo e continuerà a pensare che il cugino sia innocente.

La sua attenzione si concentrerà su un'altra persona ovvero su Delia, la moglie dell'avvocato. La donna sta forse nascondendo qualcosa? Dato che era già a conoscenza della scappatella del marito con Beatrice, proprio lei potrebbe avere ideato un piano di vendetta contro Aldo, facendo poi ricadere la colpa su Diego.

Upas anticipazioni: Giulia comincia a guardarsi avanti

Proseguendo con le anticipazioni di Upas di questa sera, Giulia ascolterà in consigli di Angela e capirà che è giunto il momento di voltare pagina.

Consapevole che la sua storia con Denis non porterà a nessuno sviluppo, la Poggi inizierà a chattare anche con delle altre persone, evitando di restare incollata alla relazione 'libera' richiesta dal personaggio interpretato da Corrado Tedeschi. Nella puntata di oggi 7 novembre della storica soap di Rai 3, si tornerà a parlare della visita di Bice a Mariella. La prima sarà decisa ad aiutare l'amica a ridare un po' di entusiasmo alla sua relazione con il comandante dei Vigili Urbani.

Per tale motivo, si appresterà a presentare alla coppia l'uragano Ingrid.