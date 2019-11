Va in onda oggi 8 novembre una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, la soap di Rai 1 giunta alla seconda stagione daily. Essa sarà ampiamente incentrata sulla sconvolgente notizia ricevuta da Nicoletta, in merito al suo futuro: Cesare, deciso ad allontanarla da Riccardo, è intenzionato a trasferirsi a Bari per intraprendere una nuova avventura lavorativa. Lei e la piccola Margherita, ovviamente, dovranno seguirlo nella nuova città.

Ma davvero la giovane Cattaneo sarà pronta ad allontanarsi da Riccardo, proprio ora che i sentimenti per lui sono tornati a galla? Nell'appuntamento odierno entreranno nel vivo i preparativi per il video promozionale ai magazzini e si riparlerà anche della strategia di Umberto e Adelaide per entrare in possesso del patrimonio delle Brancia.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Nicoletta sconvolta all'idea del trasloco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative all'episodio 20 della seconda stagione daily si concentrano sulla complicata situazione in cui verrà a trovarsi Nicoletta. Rientrata prima del previsto dalla visita alla zia, la giovane Cattaneo è stata informata della decisione di Cesare di trasferirsi a Bari.

Sarà, dunque, una notte complicata quella che attenderà la ragazza, impossibilitata a chiudere occhio all'idea di allontanarsi da Milano. Tale notizia non potrà essere tenuta nascosta a lungo, tanto che il giorno successivo Nicoletta si troverà costretta ad informare Riccardo della sua imminente partenza insieme alla figlia e al marito. Guarnieri, visibilmente contrario al trasferimento dell'amante, si renderà conto che per loro ci sarà solo una possibilità per evitare l'addio.

Mediterà la fuga? Successivamente, la Cattaneo dovrà affrontare anche un'altra difficile conversazione. I suoi genitori, infatti, le diranno di essere a conoscenza dei suoi incontri segreti con Riccardo e pretenderanno da lei delle spiegazioni. Ma Nicoletta negherà anche davanti all'evidenza.

Trame Il Paradiso delle signore, episodio 20: la strategia di Umberto

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata di oggi 8 novembre, le Veneri si troveranno insieme nello spogliatoio dei magazzini e parleranno dei vestiti indossati dalle coppie presidenziali americane.

Sarà allora che irromperà Vittorio, il quale le informerà delle imminenti prove degli abiti che dovranno usare in occasione delle riprese del video promozionale. Umberto sarà più che mai deciso ad entrare in possesso dell'eredità delle Brancia e porterà avanti il suo progetto per liberarsi di Gualtiero Mairan, l'amministratore del loro ricco patrimonio. L'uomo avrà ben chiare le idee sul modo di agire per raggiungere il suo obiettivo.