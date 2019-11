Le attuali puntate di Un posto al sole continuano ad essere ampiamente incentrate sul tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. Quest'ultimo ha scoperto che è stato il figlio Jacopo ad investirlo e, quanto meno nella puntata trasmessa il 13 novembre, ha deciso di tacere. Nei prossimi giorni Diego potrà comunque tornare in libertà dopo avere accettato il patteggiamento, come i suoi avvocati Niko e Ugo gli hanno consigliato fin dall'inizio.

Ma guai a credere che il ritorno a casa lo spinga ad accettare l'accaduto. Al contrario: il figlio di Raffaele continuerà ad essere certo che il vero colpevole debba essere smascherato, permettendogli così di vedere la sua immagine ripulita una volta per tutte. Una interessante svolta da questo punto di vista arriverà nelle puntate in onda su Rai 3 dal 25 al 29 novembre quando nuovi e importanti ricordi torneranno a riaffiorare nella mente del giovane Giordano.

Un posto al sole anticipazioni 25-29 novembre: nuovi ricordi riaffiorano in Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dell'ultima settimana di novembre rendono noto che Diego troverà un nuovo lavoro, grazie all'aiuto di Patrizio. La novità, considerando i trascorsi, sarà motivo di preoccupazione per Raffaele, desideroso di rivedere il figlio nuovamente felice. Ma sarà la puntata in onda martedì 26 novembre a determinare una svolta importante nella vita del giovane Giordano.

Un incontro casuale al Vulcano, infatti, riporterà nella sua mente alcuni ricordi frammentari sulla notte dell'incidente che in breve tempo potrebbero portarlo alla verità sul caso Leone. Diego, infatti, sarà convinto di avere trovato il vero colpevole ma esiterà sul da farsi, convinto che le sue parole potrebbero non avere credibilità. Eppure in lui si farà sempre più forte la necessità di smascherare colui che ha investito l'avvocato, permettendo che fosse un innocente a finire in carcere.

Spoiler Un posto al sole fine novembre: l'iniziativa di Diego

Proseguendo con le succose anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate dal 25 al 29 novembre, Diego si confronterà ancora con Niko e Raffaele, rivelando loro i ricordi riaffiorati nella sua mente. Il portiere di Palazzo Palladini e l'avvocato, però, non sapranno se dare credito a tale versione dei fatti. Ciò spingerà il fratello di Patrizio ad una decisione davvero sconvolgente, in seguito alla quale dovrà rispondere ad una proposta appena ricevuta.

Verrà coinvolto Aldo Leone? In attesa di scoprirlo, sembra chiaro che il filone narrativo che tiene banco da settimane sia ormai sul punto di giungere al termine. Ma sarà meglio non dare per scontato che giustizia venga fatta come sperano i telespettatori.