Il risveglio di Aldo Leone non ha portato a nessuna novità degna di nota nelle indagini relative al tentato omicidio ai suoi danni. La puntata di Un posto al sole di ieri 31 ottobre ha confermato Diego come principale sospettato per l'incidente che ha causato gravi ferite nell'avvocato. E persino Susanna, a colloquio con Niko in merito alla migliore strategia da usare al processo, ha ipotizzato che l'unica possibilità per evitare una lunga condanna sia il patteggiamento.

Di diverso avviso ha continuato ad essere Raffaele, convinto nell'innocenza del figlio e desideroso di rivederlo al più presto. Sarà proprio questo il punto di partenza della puntata in onda oggi 1° novembre su Rai 3: in essa, il marito di Ornella riceverà finalmente il permesso di recarsi in carcere da Diego con il quale avrà un emozionante confronto. Spazio anche alla cena di Filippo e Serena oltre che all'incontro, organizzato da Mia, di Vittorio e Alex.

Un posto al sole anticipazioni: Raffaele riabbraccia Diego

La soap Un posto al sole andrà in onda regolarmente oggi 1° novembre, in occasione della festività di Ognissanti, e anche l'orario sarà il solito ovvero dalle ore 20:45 fino alle ore 21:10 circa.

Si ripartirà dalla preoccupazione di Raffaele per le sorti di Diego, ancora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sarà difficile dimostrare che i ricordi del ragazzo, relativi a quella tragica notte, non sono solo frutto della sua immaginazione, ma il padre non avrà dubbi sulla sua innocenza. Dopo un'attesa durata qualche giorno, Raffaele otterrà dal giudice l'autorizzazione di incontrare Diego in prigione.

E l'incontro padre e figlio sarà ricco di grandi emozioni! Nel frattempo, le indagini proseguiranno anche se non porteranno a nessun esito degno di nota, al punto che Niko e Susanna valuteranno la strada del patteggiamento.

Trame Un posto al sole oggi: Filippi è sfuggente con Serena

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 1° novembre, Filippo resterà a cena con Serena e Irene dopo il ritorno dal viaggio a Tenerife.

La Cirillo apparirà particolarmente disponibile ad appianare le divergenze, desiderosa anche di aggiornare il marito su una importante novità. Eppure, il comportamento di Sartori desterà fin dall'inizio qualche sospetto: il figlio di Roberto apparirà nervoso e sfuggente, dando l'impressione di nascondere qualcosa alla moglie. È accaduto qualcosa durante il suo viaggio di lavoro? Nella puntata di questa sera, Vittorio sarà al settimo cielo dopo avere ricevuto il finto messaggio di Alex in merito ad un loro incontro al Vulcano.

Si recherà con grande entusiasmo nel locale ma non potrà sospettare che, dietro a tale invito, ci sarà il piano di Mia, desiderosa di rivedere la sorella di nuovo felice.