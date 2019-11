Lunedì 2 dicembre riprende l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, di cui verranno trasmessi i nuovi episodi attesissimi dal pubblico. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci saranno delle novità che riguardano Diego e il processo in corso per il tentato omicidio di Aldo Leone ma anche una netta rappacificazione tra Alex e Vittorio, i quali sono riusciti a superare tutte le difficoltà e sembrano essere pronti per riprendere in mano la loro storia d'amore.

Per Palladini, invece, potrebbe arrivare una denuncia da parte dell'ex domestica Clara.

Un posto al sole, anticipazioni 2-6 dicembre: Alex e Vittorio di nuovo insieme

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre 2019, rivelano che Alex e Vittorio dopo un periodo di forte crisi, riusciranno a chiarirsi e a riprendere in mano le redini della loro relazione, superando così tutte le difficoltà. I due, quindi, sono pronti per tornare di nuovo insieme ma la presenza ingombrante di Carla Parisi finirà per minare nuovamente il fragile equilibrio che i due stanno ricostruendo.

Alex, intanto, cercherà di seguire il consiglio di Vittorio, il quale le ha chiesto di mettere da parte i problemi familiari e di pensare di più a se stessa. Il ragazzo, infatti, le ha chiesto espressamente di mettere se stessa e la sua felicità al primo posto nella scala dei valori della sua vita. Questo consiglio finirà per creare un'accesissima discussione tra Alex e sua mamma Rosaria: adesso, infatti, la ragazza è decisa a vivere una vita non più sacrificata soltanto per gli altri e quindi questa volta sembra essere intenzionata per davvero a voltare pagina e ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Clara potrebbe denunciare Alberto

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 6 dicembre 2019, inoltre, rivelano che tra Otello e Teresa il clima continuerà ad essere alquanto teso. Tra i due, infatti, ci sarà una nuova discussione e questo metterà Otello di cattivo umore al punto che si sfogherà con Renato. Silvia, invece, rimarrà colpita positivamente dallo spirito di iniziativa di Samuel, il nuovo acquisto del Caffè Vulcano.

Nel frattempo Aldo Leone tenterà in tutti i modi di corrompere Diego prima dell'inizio del processo per tentato omicidio.

Ora che il figlio di Raffaele ha scoperto che quella sera c'era Jacopo alla guida dell'auto, per mettere tutto a tacere, l'avvocato gli offrirà un'ingente somma di denaro. Intanto Clara, dopo il licenziamento da parte di Alberto Palladini, verrà spinta da Angela e Giulia a denunciare l'uomo e quello che ha subito all'interno dell'abitazione.