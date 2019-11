Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una vita, che vedremo in onda dal 17 fino al 22 novembre. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questi nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Vedremo che per Raul Andarde arriverà il momento di fare chiarezza sulla sua vita e, soprattutto, sul nome della sua vera mamma, che ha cercato fino a questo momento in giro per tutto il paese.

Le trame di Una Vita, 17-22 novembre: Raul trova la sua vera mamma

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della soap Una Vita in onda dal 17 al 22 novembre rivelano che per Raul proseguirà la ricerca spasmodica di sua mamma, una certa signora di Asensio, che tuttavia nessuno conosce nel quartiere di Acacias.

Sfinito e ormai senza soldi, il ragazzo proverà vari espedienti fino a quando non si imbatterà in Cesareo. Il vigilante, infatti, deciderà di tenerlo sotto controllo e farà bene, dato che ben presto lo coglierà con le mani nel sacco.

Gli spoiler di Una Vita rivelano che mentre il ragazzo verrà portato in commissariato, ecco che arriva Carmen. La domestica riconoscerà in lui suo figlio e vedremo che intercederà affinché il ragazzo non finisca in prigione dove dovrebbe scontare la pena per il furto.

E a questo punto il giovane Andarde scoprirà la verità sulla sua mamma.

La donna, una volta ricca e rispettata da tutti, adesso è diventata la sguattera al servizio di Alday. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il ragazzo sembrerà prendere sempre di più una brutta strada, nonostante le raccomandazioni di sua mamma, che cercherà di fare il possibile per 'salvarlo'. La donna, infatti, gli proporrà di lavorare con Servante per fare in modo che lasci la strada.

Samuel trama contro Don Telmo

Peccato, però, che il ragazzo disprezzi quel tipo di vita, fatto di rinunce, sacrifici e di grandi fatiche. A quel punto, quindi, Carmen sarà costretta a dirgli tutta la verità: la donna, infatti, è dovuta fuggire da suo padre, un uomo molto violento e senza scrupoli. Spera che a questo punto la sua confessione possa far breccia nel cuore del ragazzo.

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita fino rivelano che Espinera cercerà di allearsi con Samuel Alday per sottrarre l'eredità a Lucia.

Samuel, invece, continuerà a tramare per allontanare don Telmo da Lucia, mentre il parroco cercherà le prove per poterlo incastrare. Susana, invece, sembrerà essere lusingata dalle attenzioni del professor Venancio, che inviterà lei e Rosina a prendere parte ad una lezione di pittura molto particolare.