Da domenica 17 novembre prenderà il via in prima serata su Rai1 'Pezzi unici', una serie televisiva diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Sergio Castellitto e Giorgio Panariello.

La fiction è un mix di giallo e dramma sociale, incentrato sull'apparente suicidio del giovane Lorenzo. Il protagonista è il maestro artigiano Vanni, distrutto dalla morte del figlio che, prima di morire, aveva dato vita ad un laboratorio di artigianato in una casa famiglia.

L'obiettivo era recuperare cinque ragazzi ai margini della società, un po' come lui che aveva un passato da tossicodipendente. I cinque giovani - i 'pezzi unici' del titolo - avevano iniziato questo percorso con Lorenzo, fino a che non è stato ritrovato senza vita.

Secondo le anticipazioni, il padre Vanni deciderà di continuare l'operato del figlio e allo stesso tempo indagherà sulla sua morte perché non riesce a credere si sia trattato di un suicidio. Il 17 novembre verranno trasmessi a partire dalle 21:25 i primi due episodi della serie dal titolo 'La scelta' e 'La notte bianca'.

Anticipazioni 1° e 2° episodio della serie 'Pezzi unici'

La serie 'Pezzi unici' debutterà domenica 17 novembre con il primo e il secondo episodio in cui il pubblico farà la conoscenza del protagonista Vanni, un abile artigiano che ha dedicato tutta la sua vita alla lavorazione del legno, tanto da diventare un professionista ineguagliabile. La sua vita privata è stata distrutta dal suicidio del figlio, un ex tossicodipendente, e dalla conseguente separazione dalla moglie che lo ritiene responsabile della scomparsa del giovane, perché indifferente alla sua sofferenza.

Nel primo appuntamento con la serie, stando alle anticipazioni diffuse in rete, Vanni non crederà all'ipotesi del suicidio del figlio poiché il giovane si era disintossicato e aveva iniziato un corso di artigianato in una casa famiglia per aiutare cinque ragazzi problematici. Il protagonista deciderà di continuare il lavoro del figlio e di conoscere più da vicino i giovani del corso. Stando accanto a loro si convincerà sempre di più che il figlio sia stato ucciso e che quei ragazzi conoscono la verità sulla sua morte. Vanni arriverà addirittura a sospettare che sia stato uno dei cinque ad uccidere Lorenzo.

'Pezzi unici' omaggia Firenze e le botteghe artigiane

Cinzia TH Torrini in un'intervista ha dichiarato quanto sia stato importante per lei realizzare questa fiction. La regista fiorentina ha riportato sul set la sua esperienza di quando da bambina girava per i vicoli della sua città tra le botteghe, dove gli artigiani davano vita con il lavoro manuale a vere e proprie opere. Per la Torrini vedere oggi una serie come questa potrebbe servire a risvegliare nei giovani la voglia di creare usando le proprie mani.

'Pezzi unici' è una serie in dodici episodi che andranno in onda in onda in sei serate, ogni domenica su Rai1. Il cast della fiction è composto, oltre che da Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, anche da Irene Ferri, Loretta Goggi, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisé Curia, Giulio Berruti, Carolina Sala e Marco Cocci.