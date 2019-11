Il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 11 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Come abitudine del primo giorno della settimana, la puntata sarà ampiamente dedicata a Gemma Galgani e alla sua complicata ricerca dell'anima gemella. Archiviato l'interesse per Jean Pierre, che ha preferito conoscere meglio Antonella, la dama torinese proseguirà la frequentazione con Juan Luis Ciano, l'uomo di 57 anni di origine venezuelana che la scorsa settimana ha attirato subito la sua attenzione.

Tutto sembrerà procedere per il meglio tra la torinese e il suo nuovo spasimante e il fatto diventerà subito oggetto di scontro con Tina Cipollari che chiederà ironicamente l'intervento di un medico. L'appuntamento odierno concederà spazio anche a Ida Platano e Riccardo Guarnieri che confermeranno i problemi a poche settimane dal loro ritorno di fiamma.

Gemma conferma l'interesse per Juan Luis

Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata odierna dedicata al Trono Over.

Le immagini mostrano Gemma al settimo cielo in occasione della sua prima esterna con Juan Luis. La coppia andrà a cena insieme e, tenendosi per mano, si conoscerà meglio al ristorante. Qui, la dama torinese non nasconderà il proprio entusiasmo e ammetterà: "Mi sembra un sogno". Le sue parole diventeranno subito oggetto di discussione in studio, quando Tina Cipollari si dirà in disaccordo con il veloce interesse mostrato da Gemma dopo l'addio a Jean Pierre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ma la Galgani chiarirà: "Ci tengo e basta" Gli animi tra le due rivali si surriscalderanno, rendendo necessario l'intervento di Maria De Filippi per separarle. Successivamente, vedendo Gemma su di giri, l'opinionista chiederà alla padrona di casa: "Ma che ha, Maria, chiama il dottore" La visita sarà necessaria, a suo dire, per porre rimedio alla tachicardia d'amore.

Uomini e donne anticipazioni: ancora problemi per Ida e Riccardo

Insieme alle vicende di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, le anticipazioni di Uomini e donne sulla puntata di oggi 11 novembre segnalano la presenza in studio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Quest'ultimo avrà qualcosa da ridire nei confronti della dama: "Vedo che da parte tua, tutta questa volontà non c'è". Successivamente lui aggiungerà: "Noi non ci capiamo, abbiamo una seria difficoltà a comunicare". Immancabile la reazione della Platano: "Di nuovo..." Le difficoltà di comunicazione tra la coppia verranno rimarcate dalle successive parole del cavaliere che chiarirà: "A te deve interessare quello che mi passa per la testa".

Stando al resoconto riportato da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 2 novembre, l'oggetto di dibattito tra i due sarà ancora la freddezza del cavaliere con il quale Ida non ha scambiato neppure un bacio in settimana.