Non sembrano procedere nel migliore dei modi le cose per Ida Platano e Riccardo Guarnieri all'interno del Trono Over di Uomini e donne. La coppia, che la scorsa settimana aveva deciso di concedersi una seconda possibilità, in settimana è tornata in studio per aggiornare il pubblico su recenti sviluppi del loro rapporto. A differenza di quanto ci si sarebbe aspettati, non tutto è andato per il meglio tra loro, tanto che la dama si è lamentata dell'inattesa freddezza del cavaliere.

Come si evolverà il loro rapporto in futuro? Le prossime puntate confermeranno che l'idillio sarà ancora lontano, soprattutto a causa della freddezza di cui si lamenterà Ida. E anche una recente Storia pubblicata da Gianni Sperti su Instagram lascia presagire alla convinzione che la dama abbia commesso un errore, facendo un passo indietro con Riccardo.

Ida e Riccardo: ancora freddezza tra loro

Sono una delle coppie più seguite e chiacchierate del momento all'interno del Trono Over di Uomini e donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano faticare più del previsto a trovare un equilibrio dopo il ritorno di fiamma. La conferma arriverà anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5 come reso noto dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News. Stando a quanto accaduto nella registrazione del 2 novembre, Ida si lamenterà ancora della freddezza di Riccardo, raccontando che non ci sono stati nuovi baci dopo quello da loro scambiato in studio.

Dunque la loro storia proseguirà a pochi passi, ma con nuovi motivi di attrito. La Platano, infatti, avrà qualcosa da ridire perché il suo fidanzato non ha rilasciato alcun commento o like sulla foto da lei pubblicata su Instagram. In essa lei aveva confermato il ritorno di fiamma, scrivendo anche un romantico commento sulle aspettative per il futuro. Durante il dibattito, interverrà anche Armando Incarnato, il quale verrà rimproverato da Tina Cipollari per le Storie da lui postate qualche giorno prima sul web.

La frecciatina di Gianni Sperti

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sembra dunque procedere nel migliore dei modi tanto che nei social network diversi telespettatori di Uomini e donne si dicono certi che finirà con il naufragare molto presto. Si tratterà dell'ennesimo errore della coppia? In quest'ottica potrebbe essere considerata anche una recente Storia pubblicata da Gianni Sperti su Instagram.

Sebbene l'opinionista non abbia dichiarato apertamente di rivolgersi alla Platano, le parole sembrano perfette per la situazione sentimentale in cui lei si trova, avendo concesso una seconda possibilità al cavaliere tarantino. Così, infatti, ha scritto Sperti: "Non lasciarti ingannare da quello che era in passato. Non può essere nient’altro, altrimenti lo sarebbe già stato".