Sabato 9 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, la versione senior dello show pomeridiano "Uomini e donne". Fra i vari argomenti che sono stati trattati nella nuova registrazione ritroviamo sempre Gemma Galgani e le sue frequentazioni, Ida Platano e la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarneri e le varie disquisizioni in studio di tutti gli altri protagonisti dello show, fra cui Armando Incarnato, Valentina Autiero, Anna Tedesco e Barbara De Santis.

Gemma si arrabbia con Juan

Le ultime anticipazioni del trono over diffuse in rete nelle scorse ore ci segnalano che la parte iniziale della registrazione è stata dedicata a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con il cavaliere Juan Luis Ciano. Maria De Filippi, infatti, ha mostrato in studio un video in cui la dama torinese si lamentava delle attenzioni che Juan continua ad accettare da Tina. In particolar modo a far arrabbiare la Galgani è stata l'eccessiva accondiscendenza che il cavaliere ha mostrato nei confronti dell'opinionista quando quest'ultima gli ha chiesto di ballare nel corso della registrazione precedente.

Entrata in studio, poi, Gemma ha ribadito di non sopportare le interferenze di Tina nel suo rapporto con Juan Luis e di patire molto la mancata sensibilità dell'uomo nel non capire che il suo comportamento la fa soffrire. All'ingresso in studio di Juan Luis, la situazione non è migliorata di molto in quanto il cavaliere ha dichiarato di aver ballato con Tina per educazione e di avere intenzione di danzare di nuovo con lei se ce ne sarà occasione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le parole del napoletano, ovviamente, non hanno reso molto felice Gemma che ha anche lasciato lo studio in lacrime a seguito di alcune battute infelici di Juan.

Ida se ne va in lacrime

Subito dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, è iniziato quello dedicato al ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarneri. La coppia, infatti, dopo aver deciso di tornare insieme sembra non riuscire a trovare la serenità tanto agognata.

In particolar modo, Ida ha lamentato lo scarso trasporto fisico che il compagno ha nei suoi confronti, mentre Riccardo ha ribadito di essere stanco dell'eccessiva pesantezza di lei. Alla fine, il confronto fra i due si è concluso con l'uscita dallo studio di Riccardo, seguito dalla Platano in lacrime. Il resto della registrazione è stato dedicato alle frequentazioni di altri protagonisti dello show che hanno scatenato in studio delle vere e proprie diatribe verbali in cui sono intervenuti anche Valentina Autiero, Armando Incarnato e Barbara De Santis.

A fine registrazione, si è parlato della frequentazione di Anna Tedesco con il cavaliere Samuel, statra c'èi quali c'è stato anche un bacio.