Martedì 26 novembre andrà il onda la seconda parte della puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Grazie alle ultime anticipazioni ufficiali di Witty Tv, è possibile avere qualche interessante anteprima. Ida e Riccardo continueranno la loro discussione. La Platano rispolvererà vecchie questioni che l'hanno ferita quando andò a trovare il Guarnieri a Taranto. Se Riccardo cercherà di minimizzare, dicendo di essere stanco di affrontare sempre gli stessi argomenti, Ida non indietreggerà, continuando ad affermare di essersi sentita ferita. Nonostante ciò, Riccardo dirà di essere pronto a ricominciare. Incomprensioni anche tra Anna e Samuel, che ferirà la dama con le sue parole.

Uomini e Donne puntata martedì 26 novembre 2019: Ida e Riccardo ai ferri corti

La puntata del Trono Over in onda il 26 novembre su Canale 5 vedrà il prosieguo dell'incontro/scontro tra la Platano e Riccardo. Ida verrà aiutata da Maria De Filippi ad esprimere le motivazioni del suo rammarico. Pare che tempo fa, quando raggiunse il fidanzato a Taranto, rimase ferita da alcuni gesti e parole della famiglia di lui.

Riccardo si mostrerà alquanto contrariato e risponderà di essere stanco di rispolverare sempre le stesse questioni. Inoltre, Ida lamenterà il fatto che, nonostante abbia fatto venire Riccardo a casa sua per tre giorni, non abbia ricevuto nemmeno un bacio. Come racconterà la De Filippi, Riccardo avrebbe negato ogni tentativo di avvicinamento da parte della fidanzata con la scusa di ''dover vedere la televisione''. Per il Guarnieri però, le cose non sarebbero andate in questo modo.

Ida dallo psicologo e Anna delusa dalle parole di Samuel

Riccardo dirà infatti di essersi addormentato davanti alla televisione, ma di non avere usato questa ''scusa'' per respingere Ida. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di domani, Maria De Filippi spiegherà al Guarnieri che la Platano non si sente desiderata da lui, visto che non è ancora successo nulla tra loro. A quel punto, Riccardo dirà di sentirsi attaccato, atteggiamento che non fa altro che allontanarlo ancora di più.

Proseguirà aggiungendo di non sentirsi capito da lei e di non aver trovato la serenità, ormai persa diversi mesi fa.

''Tu fraintendi qualsiasi cosa ma sarei comunque pronto a ricominciare'', dirà il cavaliere. La situazione però, precipiterà. ''Non ho problemi a dire che vado dallo psicologo'', chioserà Ida. Dopo lo sfogo di Ida, che scoppierà in lacrime, lascerà lo studio affranta: ''Ci sono andata per colpa tua'', dirà la dama.

Infine, vedremo Simone far arrabbiare Anna con una frase che non le lascerà dubbi sulla decisione da prendere: ''Con te non voglio perdere tempo, ma ieri sera è successo''.