Il percorso dei tronisti di Uomini e donne non dura a lungo in questa complicata stagione 2019-20. Dopo l'abbandono di Sara Tozzi e la scelta con 'no' di Alessandro Zarino, nella registrazione di ieri, 14 novembre, anche un'altra protagonista ha deciso di concludere il suo percorso televisivo, nettamente in anticipo rispetto alle abitudini del programma. A giungere a tale decisione è stata Giulia Quattrociocche che, sollecitata da Maria De Filippi, ha chiaramente espresso i suoi sentimenti per il corteggiatore Daniele Schiavon. Si è trattato di una scelta decisamente atipica, la cui risposta è stata positiva. Il ragazzo deluso, Alessandro Basciano, potrebbe comunque 'cadere in piedi', dato che la padrona di casa non ha escluso di nominarlo nuovo tronista.

Uomini e donne anticipazioni: Giulia in esterna con Alessandro e Daniele

Le anticipazioni di Uomini e donne de Il Vicolo delle News relative alla registrazione di ieri 14 novembre si aprono con l'esterna di Giulia e Alessandro. Lui ha organizzato una lezione di tango, durante la quale ha avuto la possibilità di aprirsi con la tronista, parlando anche di convivenza e aspettative per il futuro. In studio, Maria De Filippi ha chiesto alla Quattrociocche quali siano gli aspetti del corteggiatore che l'hanno conquistata e lei ha ammesso di provare passione per lui.

Le sue parole non sono risultate gradite a Daniele, che ha rivelato di considerare Giulia già la sua ragazza. È stato poi il momento della loro esterna: lei lo ha raggiunto al campo di calcio dove lui si stava allenando, poi hanno mangiato un panino e chiacchierato a lungo. In studio, lui ha spiegato di vedere molta complicità con la tronista, paragonando il suo rapporto a quello con la mamma.

Scelta a Uomini e donne: Daniele dice 'sì' a Giulia

Dopo un chiarimento relativo alle ragioni per le quali è interessata a Daniele e Alessandro, Giulia ha chiesto di ballare con il primo.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la coppia è stata molto vicina per tutta la durata della canzone e, alla fine, Alessandro ha invitato la tronista a trovare il coraggio di prendere una decisione. Cogliendo la palla al balzo, lei ha ammesso di voler essere sincera con tutti: ha maturato una preferenza e vuole portare a termine il trono con la massima serietà. Ha quindi confessato di provare dei sentimenti che non riesce più a nascondere per Daniele.

Ha aggiunto di voler scegliere lui e, a questo punto, il corteggiatore si è alzato e l'ha baciata mentre i petali scendevano sulle note di ‘Vivimi‘. Maria De Filippi ha avuto il compito di tirare su di morale Alessandro, ballando con lui. Poco dopo, il pubblico ha chiesto a gran voce che a Basciano venisse proposto il trono. La padrona di casa sembrava pronta ad offrirglielo, ma dalle retrovie Raffaella Mennoia le ha fatto cenno di non giungere a conclusioni affrettate: ne parleranno insieme per capire se sia il caso di concedergli tale opportunità.