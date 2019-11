L'indiscrezione è di quelle clamorose, specie per chi segue con interesse l'andamento del mercato televisivo, tra sussulti, conferme e colpi di scena. Antonella Clerici, popolarissima presentatrice e volto storico di Rai Uno, potrebbe tornare a condurre La Prova del Cuoco. Tra pentole e fornelli, il programma è stato affidato alla spigliatissima giornalista per ben 18 anni, finché ha lasciato il posto alla collega Elisa Isoardi.

A lanciare la ghiotta notizia è stato il sito Tv Blog. Se fosse vera, sarebbe un regalo per il fedele pubblico di Antonellina che invoca da tempo un suo ritorno 'a casa'.

Antonella Clerici, sfogo amaro a settembre

E pensare che giusto a settembre Antonella Clerici, ospite per la prima volta nello studio di Verissimo, nel corso di un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, si è lasciata andare ad uno sfogo amaro sebbene molto composto.

Esclusa dai palinsesti Rai della stagione 2019, ha lamentato di sentire la mancanza della tv, più che altro perché le è stata tolta "in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione".

Dopo 18 anni alla guida del programma gastronomico delle Rete ammiraglia, Clerici si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. A SilviaToffanin che le ha chiesto il perché di questo impasse professionale ha risposto: "Sono 34 anni che sono in Rai, negli anni si avvicendano spesso tante persone e non puoi piacere a tutti”.

Per poi specificare che può anche succedere di non piacere a un direttore ed essere perciò messi in un angolo. Però poi ha aggiunto: “Non è che vedo fenomeni. La mia esperienza secondo me è ancora molto importante. Anche perché io non chiedevo molto. Ho chiesto solo di fare le cose che già facevo".

Da quell'intervista come da più recenti dichiarazioni, sembrrebbe che finora Antonella abbia cercato di vedere il lato positivo di questa situazione: dare priorità alla vita privata, alla famiglia, cosa che la conduzione di un programma quotidiano non le aveva permesso.

La presentatrice, infatti, ha drasticamente cambiato vita: si è trasferita a vivere ad Arquata Scrivia, paesino in provincia di Alessandria, con il compagno Vittorio Garrone e sua figlia Maelle, nata dalla storia d'amore con Eddy Martens. Il distacco dalla tv è avvenuto nel 2018 dopo il traumatico lutto per la morte dell'amico fraterno Fabrizio Frizzi. Allora, Antonellina ha deciso di non fare più programmi diurni, ma solo conduzioni di prime o seconde serate, per dedicare più tempo agli affetti.

E così, il suo contratto con la Rai scade nel giugno 2020, il lavoro langue: al momento, l'unico impegno a breve è la conduzione dello Zecchino d'oro. A Silvia Toffaninm, la presentatrice ha detto di essere aperta a nuove possibilità e progetti per il futuro. Forse anche perché rammaricata d'essere stata resa inoperosa dalla dirigenza Rai: "Istintuale come sono, quando succedono queste cose io vorrei buttare tutto e andarmene - ha detto nell'intervista - Devo sentirmi amata e non sopportata.

Poi però mi sono detta di non fare scelte affrettate e di pensare bene a quello che voglio fare. Quello che conta sono i progetti e adesso penso a un progetto che sia giusto per me, e andrò dove lo potrò fare".

L'indiscrezione inaspettata

In questo quadro, arriverebbe, improvvisa e inaspetatta, direttamente dai corridoi di viale Mazzini, una voce insistente che porta in direzione contraria: dall'edizione 2020, Antonella Clerici potrebbe tornare a condurre il suo programma, riprendendo il posto lasciato alla collega Elisa Isoardi. In effetti, i risultati raggiunti in termini d'ascolto dall'ex compagna di Matteo Salvini non sono eccellenti. Con la nuova stagione, c'è un sensibile miglioramento grazie alla formula della co-conduzione del cooking show del mezzogiorno con Claudio Lippi. La giornalista potrebbe dunque rinnovare il contratto Rai e tornare così alle origini.

Sarà vero? In attesa di conferme o smentite da parte della diretta interessata o dei vertici di viale Mazzini, il finale resta aperto. Quel che è certo è che presenterà su Rai Uno lo Zecchino d’Oro nei pomeriggi del 4, 5 e 6 dicembre e, in coppia, nella serata del 7, con Carlo Conti, amico e collega che l'ha voluta in questo ruolo per l'antico affiatamento tra loro, come con Fabrizio Frizzi. Al momento l'unica smentita che viene dalla giornalista, riguarda una fake news che l'ha coinvolta: tramite il proprio account Instagram, ha smentito categoricamente di essere coinvolta in pubblicità per invitare gli utenti ad investire in Bitcoin, criptovaluta usata per i pagamenti on line al posto delle valute correnti. "Diffidate - ha scritto - non consiglierei mai una cosa del genere".