Non è stata ancora comunicata la data ufficiale del debutto di Lucifer 5 ma Tom Ellis ha già reso pubblica una notizia riguardante il rilascio della stagione finale. Quest'ultima sarà pubblicata in due tranche da otto episodi ciascuna. La star della serie ha confermato perciò che Netflix distribuirà il ciclo finale di sedici episodi diviso in due metà. La piattaforma aveva già provato questo esperimento di distribuzione in due parti con con 'BoJack Horseman' e 'The ranch'.

Ospite in una puntata del The Kelly Clarkson Show, Ellis ha dichiarato che Netflix distribuirà i primi otto episodi, di cui il quarto sarà un musical in stile anni '40, e dopo una piccola pausa gli altri otto. Dopodichè calerà definitivamente il sipario sulle vicende di Lucifer Morningstar.

Lucifer 5, uno dei sedici episodi sarà un musical

Tom Ellis, che ricopre il ruolo del protagonista Lucifer nell'omonima serie, ha rilasciato delle dichiarazioni confermando la pubblicazione della 5ª e ultima stagione spezzata in due parti da un breve periodo di pausa.

Come è stato reso noto mesi fa Netflix ha deciso di prolungare l'ultimo ciclo portandolo da dieci a sedici episodi. La piattaforma statunitense, che nel 2018 'salvò' la serie tv cancellata da Fox dopo tre stagioni, non ha reso pubblica la data di debutto della prima parte ma si ipotizza avvenga nei primi mesi del 2020. Uno dei sedici episodi sarà un musical ambientato negli anni ’40. Ellis ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, in bianco e nero, estratto dalle riprese del quarto episodio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La scena in questione omaggia un celebre musical hollywoodiano. Ellis, parlando dell'episodio, ha dichiarato che è lui stesso il protagonista della vicenda ma non sarà l'unico ad esibirsi nel canto e nel ballo. L'episodio, stando alle anticipazioni, sarà una sorta di viaggio nei ricordi di Lucifer e racconterà una storia che servirà a rispondere ad alcune domande che i fan si pongono da tempo e alle quali non è mai stata data una risposta.

Nell'episodio musical di Lucifer 5 ci sarà una scena che omaggia Singin' in the rain

Dal video pubblicato sul profilo social di Tom Ellis si deduce che nel quarto episodio di Lucifer 5 l’attore omaggerà il noto musical Singin' in the rain. Da ciò che viene mostrato al pubblico nel breve filmato, rigorosamente in bianco e nero, Ellis reinterpreta una delle più iconiche scene della storia del cinema con protagonista il famoso attore e ballerino Gene Kelly.

Nel video l'attore che veste i panni di Lucifer balla e canta il brano You make me feel so young di Frank Sinatra. In mano ad Ellis si nota il simbolo per eccellenza della scena cinematografica che riporterà il telespettatore indietro nel tempo: un ombrello.