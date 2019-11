Le prossime puntate italiane della telenovela Una vita saranno abbastanza movimentate, a causa dell’arrivo di Ceferino (Edgar Costas Sanmartin). Quest’ultimo metterà piede ad Acacias 38 quando la sua ex compaesana Lolita Casado (Rebeca Alemany) sarà sul punto di sposare Antonito Palacios (Alvaro Quintana). La domestica già in disaccordo con il fratello di Maria Luisa, per il fatto di voler convolare a nozze seguendo una tradizione di Cabrahigo, rimarrà spiazzata quando rivedrà dopo tanto tempo Ceferino.

Quest’ultimo e la futura nuora di Ramon si vedranno costretti a rispettare una drastica regola. In realtà, l’inserviente cadrà in una vera trappola, dato che dopo aver baciato il suo vecchio amico dovrà diventare sua moglie.

Lolita e Antonito ai ferri corti, arriva Ceferino ad Acacias 38

I nuovi appuntamenti italiani, saranno caratterizzati dall'ingresso di un personaggio maschile che porterà scompiglio nella vita di due storici personaggi.

Si tratta di Ceferino, che giungerà ad Acacias 38 e si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Lolita. Il nuovo arrivato entrerà in scena nel momento poco opportuno, precisamente quando la Casado e Antonito decideranno di convolare a nozze. Purtroppo il primogenito del Palacios e la domestica avranno parecchi diverbi, riguardo all'organizzazione del giorno più bello della loro vita. Mentre il fratello di Maria Luisa preferirà sposarsi nel paese iberico con la benedizione del parroco Telmo, l’inserviente vorrà rispettare le tradizioni di famiglia e quindi pronunciare il fatidico “Sì lo voglio” a Cabrahigo.

La scelta di Lolita non piacerà nemmeno al futuro suocero Ramon. Fortunatamente a mettere la pace tra i due promessi sposi, sarà Trini che inviterà i due ad inviare una lettera ad un anziano residente nel paese di Lolita, per apprendere se non si corre nessun pericolo spezzando le vecchie tradizioni. A questo punto farà il suo ingresso nelle trame il sopracitato Ceferino, che non appena si troverà faccia a faccia con la Casado, la metterà al corrente della morte di una ragazza con cui si era dato alla fuga da Cabrahigo e non solo.

Antonito su tutte le furie, la Casado deve rispettare le tradizioni del suo paese

Il new entry ricorderà alla futura sposa di Antonito che 13 anni fa si erano promessi che si sarebbero sposati. La Casado rimarrà spiazzata nel momento in cui l’uomo appartenente al suo passato, le dirà che la propria fidanzata non sarebbe passata a miglior vita se lui avesse rispettato la tradizione del loro paese natale.

Le parole pronunciate da Ceferino faranno entrare in crisi Lolita, al tal punto che avrà il timore di poter andare incontro a dei pericoli se non celebrerà il suo matrimonio nel modo corretto. Antonito quando verrà a conoscenza del turbamento della sua amata, affronterà Ceferino e lo inviterà ad allontanarsi dalla sua promessa sposa. A rendersi la vita difficile sarà la stessa Lolita, che si convincerà che il suo destino sia quello di essere felice al fianco di Ceferino.

La Casado con l’intento di non avere ulteriori problemi con il primogenito di Ramon, commetterà un grosso errore. La domestica darà un bacio sulle labbra al suo vecchio amico, al fine di convincerlo a lasciarla in pace. Agendo in tale maniera la Casado non potrà non rispettare le leggi di Cabrahigo, ovvero quella di sposare Ceferino.