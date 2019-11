Colpi di scena a non finire caratterizzeranno le prossime puntate americane di Beautiful, nelle quali continuerà a tenere banco la caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido. Il tragico epilogo è avvenuto in seguito ad una discussione con Hope dopo la firma dei documenti per la custodia di Douglas. La Logan, preoccupata in merito alle sorti del bambino, ha finito per spingere il rampollo Forrester giù dalla ringhiera.

Si è quindi visto il viso del giovane stilista immerso nel liquido dopo la sua perdita dei sensi, dando la chiara impressione che per lui non ci sia stato nulla da fare. Ma davvero Thomas è morto? O si tratterà dell'ennesimo caso di 'resurrezione' all'interno della famiglia Forrester? I dubbi dei telespettatori trovano conferma grazie alle prime anticipazioni relative alla settimana dal 15 al 22 novembre: il figlio di Ridge e Taylor riuscirà a sopravvivere e tornerà più battagliero che mai.

Anticipazioni Beautiful Usa: Hope si sfoga con Brooke

Se le attuali puntate italiane di Beautiful non stanno riservando particolari colpi di scena, ben diversa è la situazione delle trame americane, contrassegnate dal giallo relativo alla sparizione di Thomas. Dopo la caduta del giovane sulla vasca dell'acido, Hope si metterà alla sua ricerca ma non potrà fare altro che pensare al peggio. Senza chiamare i soccorsi si rivolgerà direttamente a Brooke, confessandole l'accaduto: tra le lacrime rivelerà di avere ucciso Thomas.

La moglie di Ridge cercherà di tranquillizzare la figlia, dicendole di non ritenersi colpevole dell'incidente ma le anticipazioni segnalano che Hope sarà in preda ad un forte dilemma morale. Nel frattempo, Steffy noterà l'assenza del fratello e si preoccuperà per lui, chiedendosi dove sia finito. Ridge, invece, apprenderà che Hope è diventata a tutti gli effetti la madre di Douglas e sarà furioso con Brooke per le manipolazioni compiute per raggiungere questo obiettivo.

Trame americane Beautiful: Thomas è vivo

Ma Thomas Forrester è morto davvero? Sono le anticipazioni di Beautiful relative alla settimana dal 15 al 22 novembre a confermare i sospetti di molti telespettatori: il figlio di Ridge è sopravvissuto. Sebbene le dinamiche non siano ancora state rese note, è certo che il giovane stilista si preparerà a compiere la sua prossima mossa audace per liberarsi una volta per tutte delle Logan.

E cosa ci sarà di meglio di un'accusa di tentato omicidio per raggiungere il suo scopo? Hope, nel frattempo, combatterà con se stessa per superare il senso di colpa per il terribile crimine commesso. Il matrimonio di Ridge e Brooke, infine, sembrerà non avere futuro mentre Shauna dimostrerà allo stilista che potrà sempre contare su di lei.