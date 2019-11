Gli spoiler delle puntate di Beautiful trasmesse dal 18 al 22 novembre negli Usa, rivelano che Thomas dichiarerà guerra ad Hope Logan, rea di avergli sottratto Douglas con l'inganno. Ridge Forrester, invece, deciderà di troncare la relazione con Brooke dopo aver scoperto le sue menzogne.

Beautiful, puntate americane: Hope in crisi

Importanti colpi di scena cattureranno l'attenzione dei telespettatori dello sceneggiato americano.

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre sulla Cbs, rivelano che Hope sarà divorata dai sensi di colpa per quello che è accaduto a Thomas. La donna, infatti, non riuscirà a rivelare a Liam (Scott Clifton) di aver provocato la presunta morte dell'ex marito. Nel frattempo, lo Spencer passerà sempre più tempo in compagnia di Steffy e delle figlie in quanto la fidanzata è ossessionata da Douglas.

Ridge e la figlia saranno sempre più in ansia per Thomas scomparso nel nulla dopo aver fatto una proposta indecente alla Logan. Padre e figlia Forrester, infatti, temeranno che gli sia successo qualcosa di grave.

Thomas giura vendetta contro le Logan

Ma ecco arrivare il colpo di scena: i telespettatori scopriranno che il padre di Douglas era precipitato in una vasca d'acqua e non di acido solforico, tanto da riemergere sano e salvo dall'incidente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per questo motivo, Hope (Annika Noelle) sarà presa di mira dal Forrester. L'uomo, infatti, sarà in cerca di vendetta per quello che gli è successo. In particolare, Thomas deciderà di bandire le Logan dalla sua famiglia. Questa volta il piano potrebbe coinvolgerà perfino Zoe Buckingham, la figlia del dottor Reeese.

Ridge e Brooke si lasciano

Le trame di Beautiful in onda dal 18 novembre in America, rivelano che Ridge sarà molto preoccupato per la scomparsa del figlio, tanto da rivelarlo a Brooke (Katherine Kelly Lang).

Qui quest'ultima continuerà a tacere per paura delle ripercussioni nei confronti di Hope. Una gesto che avrà delle serie conseguenze nel loro rapporto. Lo stilista, infatti, annuncerà alla Logan che i loro matrimonio è finito in quanto basato sulle menzogne.

Shauna vicina al Forrester

Poco dopo, il Forrester si recherà da Shauna, la quale gli offrirà nuovamente il suo totale appoggio. Durante l'incontro, il figlio di Eric le confesserà di aver lasciato la moglie.

Una notizia che sarà presa con grande gioia dalla Fulton, la quale spererà di avere un futuro con lo stilista. Nel frattempo ferveranno i preparativi per la Festa del Ringraziamento nella villa del patriarca della casa di moda. A tal proposito, Quinn Fuller (Rena Sofer) deciderà di invitare anche la Fulton, tanto che quest'ultima sprizzerà di gioia da tutti i pori. La donna, infatti, non vedrà l'ora di stare accanto all'ex di Brooke dopo la partenza della figlia.

A tal proposito, l'attrice Katrina Bowden che dà il volto a Flo nello sceneggiato starà lontana dal set per qualche settimana a causa di impegni di lavoro. Wyatt e Bill (Don Diamont), invece, accoglieranno a braccia aperte il ritorno di Liam all'interno della Spencer Pubblications. Infine Sally commetterà una gaffe quando parlerà dei preparativi di nozze con il fidanzato.