Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera tra le più amate dal pubblico italiano. Le trame delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester, sempre più in crisi con Brooke Logan, si scambierà un bacio appassionato con Shauna Fulton davanti a Quinn Fuller. Liam Spencer, invece, tornerà a lavorare insieme a Bill e Wyatt nell'azienda di famiglia.

Beautiful: Ridge e Brooke sull'orlo del divorzio

Importanti sviluppi accadranno negli appuntamenti americani in onda questa nuova settimana. Le anticipazioni di Beautiful, trasmessi da lunedì 25 a venerdì 29 novembre sulla Cbs, rivelano che Brooke rimarrà di sasso quando vedrà Thomas vivo e vegeto davanti a sé. Durante l'incontro, il Forrester ricatterà la matrigna, affinché riveli a Ridge la verità sul suo incidente.

In seguito, il fratello di Steffy svelerà a Douglas che Hope è diventata la sua nuova mamma, tanto che il bambino apparirà felicissimo.

Dall'altro canto, lo stilista rimarrà spiazzato, quando apprenderà che Brooke ha impedito ad Hope di rivelargli che suo figlio poteva essere morto all'interno di una vasca. Qui la Logan cercherà di spiegare al marito di averlo fatto solo per proteggere sua figlia. Purtroppo il Forrester non vorrà sentire ragioni, tanto che il loro matrimonio sarà sull'orlo del divorzio.

In seguito, la sorella di Katie si recherà da Hope e Liam dove accuserà Thomas di essere l'artefice della crisi sopraggiunta con il consorte. Proprio quest'ultimo avrà un nuovo incontro con Shauna per aggiornarla sui nuovi sviluppi.

Quinn vede un bacio tra il Forrester e Shauna

Gli spoiler di Beautiful in onda tra un anno in Italia, rivelano che Steffy e Ridge rimprovereranno Thomas per aver chiesto ad Hope di trascorrere una notte con lui, in cambio della custodia parziale di Douglas.

Nel frattempo Quinn assisterà ad un bacio tra il Forrester e Shauna. A tal proposito, la Fuller cercherà di capire quali sono le intenzioni dell'amica con lo stilista. Sally, invece, sarà protagonista di una clamorosa gaffe che lascerà attonito Wyatt. A tal proposito, i portali annunciano che la Spectra potrebbe aver rivelato di essere stata già sposata o di aspettare un bambino.

Liam torna alla Spencer Publications

Liam tornerà a lavorare per la Spencer Publications, accanto al padre Bill e il fratello Wyatt.

A tal proposito, l'uomo sarà accolto a braccia aperte anche dall'assistente esecutivo, Emmy, interpretata dall'attrice Sherly Underwood. Inoltre lo Spencer scoprirà che la fidanzata ha manipolato il giovane Forrester affinché gli concedesse la custodia di Douglas. Una rivelazione che lascerà sbalordito il figlio di Bill, tanto che potrebbero essersi delle conseguenze inaspettate. A casa di Quinn e Eric, invece si svolgerà la festa del Ringraziamento, tanto che tutti gli occhi saranno puntati sulla presenza o meno di Brooke all'evento.

Infine Thomas chiederà ad Hope di lavorare insieme ad un proteggo alla Forrester Creations.