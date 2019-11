Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato che vanta oltre 35 milioni di telespettatori sintonizzati in tutto il mondo. Gli spoiler delle puntate in programma a novembre negli Usa si soffermano sulle macchinazioni di Thomas Forrester, interpretato dall'attore Matthew Atkinson. Nel dettaglio, il padre di Douglas dimostrerà di non essere cambiato dopo aver rischiato di morire a causa di Hope Logan. L'uomo, infatti, arriverà a ricattare Brooke, rea di non aver raccontato a Ridge il motivo della sua strana sparizione.

Beautiful: il ritorno di Thomas

Thomas tornerà più cattivo di prima nel corso degli appuntamenti dello sceneggiato. Le anticipazioni di Beautiful in onda a novembre in America, rivelano che l'uomo deciderà di vendicarsi di Brooke (Katherine Kelly Lang) dopo il grave incidente di cui è rimasto vittima. Nel dettaglio, il Forrester cadrà all'interno di una vasca che sembrerà contenere dell'acido durante una lite con Hope (Annika Noelle).

Se quest'ultima crederà di averlo ucciso, tanto da confessare il tutto alla madre, il padre di Douglas riuscirà a mettersi in salvo, visto che quell'acido in realtà era acqua. Nel frattempo la Logan chiederà alla figlia di tacere sull'incidente, tanto da non rivelare niente né a Ridge (Thorsten Kaye) né a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), i quali dimostreranno di essere sempre più ansia per la scomparsa del congiunto. Ma ecco arrivare il colpo scena: il Forrester ritornerà di nuovo a casa, tra lo stupore generale di Hope e Brooke.

Il Forrester pronto a ricattare Brooke, Ridge ha dei rimpianti

Le trame di Beautiful rivelano che Thomas deciderà di vendicarsi delle Logan. Per fare ciò, il padre di Douglas si scaglierà contro Brooke, in quanto ha convinto la figlia a non raccontare a Ridge cosa gli era realmente successo. Per questo motivo, il Forrester avrà il coltello dalla parte del manico, tanto da minacciare la Logan di spedire la figlia in carcere per tentato omicidio.

Se il vedovo di Caroline si dimostrerà mansueto nei confronti di Hope, la sorella di Katie (Heather Tom) sarà vittima della sua vendetta all'oscuro di Ridge. Proprio quest'ultimo abbandonerà il tetto coniugale per trasferirsi in casa del marito di Quinn per riflettere sulla situazione. Qui l'uomo capirà che Thomas è instabile mentalmente dopo aver scoperto che ha fatto una proposta indecente all'ex moglie per consegnargli il nipote.

Per questo motivo, accuserà dei gravi rimpianti che saranno raccolti da Steffy. Quale sarà la reazione del Forrester quando scoprirà il ricatto ordito dal figlio ai danni di Brooke? In attesa di sapere cosa ci riserverà questa nuova story-line, si ricorda che la soap opera torna domani 24 novembre dalle ore 13:45 su Canale 5 con un nuova attesissima puntata.