Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una vita riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 24 a venerdì 29 novembre, Padre Telmo convincerà Cesareo a confessare tutto ciò che sa sulla morte di Gutierrez. Nel frattempo, si scoprirà che il mandante della morte dell'uomo è Samuel Alday, mentre si avrà la conferma che l'assassino è Jimeno Batan.

Poi Carmen rivelerà a suo figlio il motivo per il quale è fuggita di casa. Frattanto Samuel si renderà conto che Cesareo potrebbe creargli qualche problema, così inizierà a seguirlo con fare minaccioso. Poi l'Alday riuscirà a sorprendere Lucia con una bella sorpresa.

Samuel sorprende Lucia

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 24 al 29 novembre, Samuel Alday allestirà un laboratorio di restauro per Lucia, la quale sarà assai felice e ammaliata per il bel gesto e cadrà subito tra le braccia dell'uomo.

Poco dopo la donna incrocerà Padre Telmo, tale incontro non la lascerà per niente indifferente. Più tardi il sacerdote avrà un brutto scontro con Samuel, poiché dirà all'uomo ciò che pensa veramente di lui senza pensare alle conseguenze. L'Alday non prenderà molto bene le parole di Telmo e lo colpirà violentemente, ferendolo. Così il sacerdote preferirà andarsene, piuttosto che reagire alla brutale violenza di Samuel e si recherà immediatamente da Ursula per farsi medicare le ferite riportate.

Padre Telmo minacciato da Samuel

Rosina e Susana si nasconderanno da Venancio. Poi Rosina sorprenderà Leonor con il maestro e temerà di essere improvvisamente smascherata dalla donna. Nel frattempo, Samuel sarà sempre più furioso con Padre Telmo e si recherà all'improvviso nella sua abitazione per minacciarlo di morte. Il sacerdote non si farà intimorire facilmente dall'uomo e sarà sicuro di dover portare alla luce la verità sul conto dell'Alday.

Più tardi Celia si renderà conto che Alicia non è una vera esperta d'arte, poiché la donna farà una figuraccia. Successivamente Carmen sarà assai stufa delle continue persecuzioni di Javier nei suoi confronti e tenterà di liberarsi definitivamente dell'uomo. Così la donna gli cederà 25 pesetas, ma Javier continuerà imperterrito a disturbarla.

