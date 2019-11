Dal giorno in cui è andata in onda la puntata numero 25 della seconda stagione daily de Il Paradiso delle signore la domanda dei telespettatori è sempre la stessa: la partenza di Nicoletta insieme a Cesare e Margherita sarà definitiva? Avverrà dunque l'uscita di scena della sua interprete Federica Girardello? Il suo addio, infatti, è avvenuto in una fase particolarmente avvincente delle trame, con il ritorno di fiamma della giovane Cattaneo e di Riccardo, poi rimasto a Milano solo e disperato.

Sono in molti a sperare che i genitori della piccola Margherita siano destinati ad un nuovo e, magari, definitivo ritorno di fiamma ma gli indizi disseminati sul web sembrano propendere verso un'altra direzione. Sia le parole di Enrico Oetiker, l'attore che presta il volto a Guarnieri, che di Giorgio Lupano (il ragionier Cattaneo) farebbero pensare al non ritorno (almeno per il momento) della Venere.

L'interprete di Luciano Cattaneo: 'Addio figliola'

Nicoletta è salita sull'auto in direzione di Bari e da quel momento di lei non si è più saputo nulla nelle trame de Il Paradiso delle signore. Il personaggio ha lasciato un vuoto enorme negli appassionati della soap, ansiosi di sapere se in futuro potrà esserci un suo ritorno a Milano. Tale ipotesi, però, non sembra prevista nell'immediato futuro. Le parole di Giorgio Lupano, che nella serie di Rai 1 presta il volto a Luciano (padre di Nicoletta), non sembrano lasciare dubbi in tal senso.

L'attore, dopo la messa in onda della puntata della partenza, ha così scritto nel suo profilo Instagram: "Addio figliola, in bocca al lupo per tutto". Un po' più speranzose sono, invece, le parole di Marta Richeldi alias Silvia Cattaneo (madre di Nicoletta). L'attrice spera di ritrovare la collega, magari in una nuova avventura. Così, infatti, ha scritto: "Al prossimo crocicchio pupa".

Il commiato di Enrico Oetiker

Anche le affermazioni di Enrico Oetiker, che con Federica Girardello ha condiviso gran parte dell'avventura a Il paradiso delle signore, hanno il sapore del commiato.

L'attore, che nella soap presta il volto di Riccardo Guarnieri, ha pubblicato vari scatti del personaggio da lui interpretato e di Nicoletta. Ha ricordato come a lui e alla collega sia stato chiesto di girare delle scene d'amore, quando si erano appena conosciuti. Ha quindi aggiunto che mai, in quel momento, avrebbe pensato alla nascita di un simile affetto: "Ancora non potevamo immaginare quanto ci saremmo poi incontrati, scontrati, sopportati e supportati.

Ma dentro di noi -forse- sapevamo già che l’avremmo combinata grossa". Difficile credere, dunque, che per Nicoletta e Riccardo possa esserci futuro. Al contrario, fin dalle prossime puntate, il rampollo Guarnieri comincerà a mostrare interesse per una persona inaspettata, testimone delle sue sofferenze dopo la partenza della Cattaneo. La donna in questione sarà niente meno che Angela.