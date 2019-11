Nessun matrimonio bis all'orizzonte per una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, non stanno per rinnovare i voti nuziali celebrati per la prima volta nel 2013. A smentire il rumor che impazza da mesi sul suo conto è stato lo stesso conduttore nel corso dell'intervista che ha rilasciato a "Che tempo che fa" ieri sera, domenica 10 novembre.

Belen e Stefano non si risposano: la conferma su Rai 2

Sono mesi che le riviste di Gossip riportano l'indiscrezione secondo la quale i "DeMartinez" starebbero organizzando le loro seconde nozze. Inizialmente doveva essere Ibiza la località scelta dalla coppia per questo rito che si sarebbe dovuto celebrare lo scorso 20 settembre (giorno del compleanno di Belen) davanti ad amici e parenti.

Oggi, dopo rumor e smentite a mezza bocca da parte della showgirl, è toccato al napoletano fare chiarezza nel corso dell'intervista che ha rilasciato nel programma di Fabio Fazio di domenica 10 novembre.

Se il presentatore di Rai 2 ha preferito non fare domande all'ospite sulla sua chiacchierata vita sentimentale, ci ha pensato Luciana Littizzetto a citare la Rodriguez e a chiedere al ballerino se è vero che sta per risposarsi.

"No, ho già dato", ha risposto Stefano senza pensarci troppo. Con l'ironia che lo contraddistingue, poi, il conduttore di "Stasera tutto è possibile" ha aggiunto: "Perseverare è diabolico". Insomma il 30enne non sembra affatto intenzionato a rinnovare i voti nuziali a più di 6 anni di distanza dalla prima volta.

I 'DeMartinez' pronti ad allargare la famiglia

Se le nozze bis non sembrano rientrare negli imminenti piani di Belen e Stefano, è un altro figlio il progetto al quale starebbero lavorando i due ultimamente. Da quando si sono ufficialmente ritrovati (nella primavera del 2019), la showgirl e il presentatore non hanno mai nascosto il loro desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Santiago, che oggi ha 6 anni e mezzo.

Nei mesi scorsi, le riviste di gossip hanno ipotizzato più volte che la Rodriguez fosse in dolce attesa (soprattutto dopo aver saputo di un malore che l'ha costretta a saltare la registrazione della prima puntata di "Tu si que vales"), ma si sono rivelate tutte notizie infondate.

L'argentina, infatti, è rientrata da poco a casa dopo una settimana di totale relax alle Maldive con il marito: nelle tante foto che ha pubblicato su Instagram della sua vacanza al mare in autunno, la 35enne ha sfoggiato un fisico perfetto e una forma che fa invidia a tante ragazze più giovani di lei.

Belen e Stefano, però, un secondo bambino lo vorrebbero tanto e chissà che il 2020 che sta per cominciare non sia l'anno giusto per allargare la famiglia.