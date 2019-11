Dopo settimane di silenzio, Belen Rodriguez ha deciso di esporsi sui social network per fare chiarezza in merito alle tante chiacchiere che sono circolate sul suo privato nell'ultimo periodo. Sebbene non abbia mai nominato né Andrea Damante (suo presunto "amante") né Giulia De Lellis (con la quale pare sia ai ferri corti per vari motivi), l'argentina ha smentito tutte le notizie che hanno impazzato di recente sia sulla sua vita sentimentale che quelle legate al suo lavoro.

Belen rompe il silenzio: 'Falsi gossip sul mio conto'

"Belen ha avuto un flirt segreto con Andrea Damante circa un anno fa" oppure "Belen e Giulia De Lellis sono in guerra", questi sono solo alcuni dei titoli che hanno impazzato su tutti i siti di Gossip nelle ultime settimane, tutti avvalorati dalle tesi che varie riviste scandalistiche hanno fatto sulla frenetica vita della Rodriguez.

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio che aveva abbracciato sin da quando "Chi" ha reso pubblico il rapporto clandestino che avrebbe avuto con il dj siciliano nel giugno 2018.

Nelle Stories di Instagram dell'argentina, infatti, poche ore fa è apparso il seguente messaggio: "Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente falsi gossip. Ma, visto ciò che accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste false e deliranti notizie sul mio conto".

La conduttrice di "Tu sì que vales", dunque, ha negato con fermezza tutti i rumors che sono circolati in questo periodo su di lei: dall'ipotetica frequentazione passionale con l'ex tronista di Uomini e Donne, alla lite che starebbe avendo sui social network con l'influencer romana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Giulia e Andrea tacciono, Belen smentisce

L'ultimo aggiornamento su quella che è diventata un'appassionante storia di gossip, dunque, arriva direttamente dal profilo Instagram della Rodriguez che, prima di registrare una nuova puntata di "Tu sì que vales", ha preso posizione dopo settimane di silenzio.

La moglie di Stefano De Martino ha smentito categoricamente tutto quello che le riviste scandalistiche hanno sostenuto di recente: il flirt segreto con Damante non ci sarebbe mai stato (di conseguenza, neppure il tradimento ad Andrea Iannone nel giugno del 2018), così come sarebbe frutto della fantasia dei giornalisti l'antipatia che si dice sia nata ultimamente tra Belen e Giulia.

Lo sfogo che la De Lelis ha avuto una decina di giorni fa contro una "rivale" che tanti pensavano potesse essere l'argentina, dunque, sarebbe rivolto a qualcun altro: la romana, però, non ha più toccato l'argomento, perciò è difficile ipotizzare a chi fossero indirizzate le sue tanto pungenti frecciatine social.