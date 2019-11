In questa stagione, la Juventus ha riaccolto nella propria rosa Gianluigi Buffon, che ha deciso quindi di chiudere la sua carriera da portiere in bianconero. Il campione del mondo 2006 resta uno dei giocatori più chiacchierati dal punto di vista mediatico, e di recente è stato tirato in ballo dalla sua ex Alena Seredova. La showgirl, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato della sua esperienza e del suo matrimonio con Buffon, descrivendo anche alcuni particolari che hanno portato i due a separarsi.

Attualmente la Seredova è fidanzata con un rampollo della famiglia Agnelli, Alessandro Naso, e come ha descritto la donna, il loro rapporto è più maturo in quanto si sono conosciuti in una fase in cui lei era già mamma. Sull'impatto con la città di Torino, ha dichiarato che si ambientò subito quando arrivò nel 2005, in quanto gli ricorda molto Praga, con il fiume in mezzo e con il tanto verde. Ha dichiarato che "sono venuta per vedere la Juventus e tifavo i bianconeri per via di Pavel Nedved, ceco come me".

Seredova: 'Scoprii il suo tradimento sui giornali'

In merito all'incontro con Buffon, avvenne durante un evento di calcio, poi si sono innamorati, sposati ed hanno avuto due figli. Un ambientamento a Torino avvenuto con estrema facilità in quanto, come sottolineato dalla showgirl, "io parlo anche coi muri e mi sono fatta tanti amici, la prima fu Valentina Zambrotta (moglie di Gianluca)". Di certo il peso di essere una moglie di un calciatore della Juventus è stato notevole, soprattutto quando "scoprii del tradimento di Buffon dai giornali".

Arrivò quindi la rabbia, anche se la Seredova, come confermato sul Corriere della Sera, riuscii a scindere il fatto che era una mamma di due bambini e quindi a non riversare il suo malumore sui piccoli. Proprio della sua reazione fu orgogliosa, scoprendo un auto controllo che non si sarebbe mai aspettato, considerando la sua impulsività. Ha poi aggiunto: "Come ne sono uscita? La presenza dei figli.

E, sembrerà sciocco, quella del cane, Sprint, un ridgeback rhodesiano". Infatti, il cane era il suo sfogo, e gran parti delle notti le passava a parlare con il suo amico animale.

La sua relazione con Alessandro Naso

Attualmente la Seredova è fidanzata con Alessandro Naso, rampollo degli Agnelli, e nella famiglia è stata accolta molto bene. Riguardo ai figli, il primo sembra voglia diventare calciatore, mentre il secondo ama il calcio ma anche suonare il violoncello.

In merito invece al rapporto con Buffon, "non è più mio amico come prima" e siamo in un clima sereno semplicemente perché ci sono due figli. Sulla storia con Naso, ha ribadito che l'essersi conosciuti da mamma è stato sicuramente importante, con l'uomo che è riuscito a coinvolgerla con resistenza e pazienza.