A Caduta Libera è arrivato il momento del super torneo che vede protagonisti i vari campioni che nel corso di questi anni sono riusciti a superare il muro dei dieci passi, portandosi a casa delle ingenti somme di denaro. Tra i protagonisti non poteva mancare il campione Nicolò Scalfi, che ad oggi è colui che è resistito per il maggior numero di puntate in assoluto e ha conquistato anche il bottino più elevato.

Ieri sera Nicolò è tornato in gara e puntualmente ha trionfato anche al torneo dei campioni conquistando altri 76 mila euro.

Il ritorno di Nicolò Scalfi al torneo di Caduta Libera: ancora un successo per il campione

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ieri sera Nicolò Scalfi è tornato al centro della botola di Caduta Libera, per sfidare i vari campioni che nel corso di queste settimane sono riusciti ad avere la meglio.

Tra questi vi era anche il giovane bagnino Christian, colui che ha fatto fuori proprio Nicolò in una delle puntate del fortunatissimo game show Mediaset.

Una sfida decisamente molto appassionante quella tra Nicolò e tutti gli altri campioni di Caduta Libera, che tuttavia ha visto trionfare nuovamente il giovane Scalfi. Ieri pomeriggio, infatti, è stato lui il protagonista dei famosi 'Dieci passi' finale e ancora una volta ha sorpreso il pubblico e lo stesso Gerry Scotti, riuscendo a portarsi a casa la vittoria.

Nicolò, infatti, si è portato a casa un nuovo montepremi di ben 76 mila euro, che si vanno ad aggiungere agli oltre 650 mila euro che il campioncino aveva già conquistato nel corso dei mesi precedenti.

Insomma un grande trionfo per Nicolò Scalfi che continua ad essere molto amato e seguito dal pubblico, curiosi di scoprire tutte le novità che riguardano la sua vita lavorativa ma anche sentimentale. Intanto grazie al torneo dei campioni, ieri pomeriggio Caduta Libera ha registrato un vero e proprio record assoluto di spettatori su Canale 5.

Boom di ascolti per il torneo di Caduta Libera: da lunedì inizia lo stop

Il game show condotto da Gerry Scotti è stato seguito da una media di oltre 3 milioni nella prima parte, cresciuti poi a 4.2 milioni nel corso della seconda parte con un picco assoluto del 22.40% di share. Risultati a dir poco ottimi per la trasmissione che quest'anno non si è fermata neppure durante l'estate, andando in onda ininterrottamente.

Dal prossimo lunedì, però, comincerà un turno di stop per Caduta Libera: il game show, infatti, cederà spazio alla nuova trasmissione dal titolo Conto alla rovescia, condotta sempre da Gerry Scotti. Dal prossimo gennaio 2019, invece, sarà Paolo Bonolis il mattatore del preserale di Canale 5 con la nuova stagione del game show Avanti un altro.