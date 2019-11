Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, già autrice di "Una Vita". Le trame spagnole in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Antolina Ramos apparirà sempre più fuori controllo dopo essere stata smascherata. La furba biondina, infatti, giurerà vendetta contro Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, tanto da impossessarsi di un'arma da fuoco del municipio.

Il Segreto: il piano di Isaac e Elsa

La resa dei conti tra Antolina, Isaac e Elsa arriverà alle battute finali nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler de Il Segreto annunciano che la figlia di Amancio comincerà ad accusare dei malesseri dopo aver subito un intervento chirurgico al cuore. Allo stesso tempo, la furba biondina fingerà di essersi pentita per il male fatto in precedenza.

Poi stupirà tutti quando somministrerà delle gocce salvavita alla Laguna durante una crisi respiratoria. Per questo motivo, darà la possibilità alla Ramos di prendere alloggio nella sua casa insieme al Guerrero. Proprio quest'ultimo pregherà l'ex moglie di prendersi cura della rivale durante la sua assenza per motivi di lavoro. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che tutto queste fa parte di un piano per mettere con le spalle al muro Antolina.

Antolina scappa dall'arresto

Gli spoiler de Il Segreto in onda nelle prossime settimane in Italia svelano che il Guerrero e la Laguna riusciranno a smascherare la Ramos, quando getterà via le gocce con fare minaccioso. In questo frangente, la furba biondina rammenterà ad Elsa (Alejandra Meco) di essere stata l'artefice dell'attentato alle sue nozze, grazie alla complicità di Jesus. Inoltre confesserà di aver ucciso Don Amancio dopo avergli posizionato un cuscino sulla faccia.

Poi le farà sapere che i suoi problemi al cuore sono dovuti a causa sua, in quanto le somministrava latte mischiato ad una dose generosa di gesso per farla fuori per sempre. Non contenta, racconterà di aver tradito Isaac, tanto da essersi fatta mettere incinta da Juanote. Peccato che il discorso delirante sia ascoltato da Consuelo, Marcela, il prete e il falegname. Tuttavia, Antolina riuscirà a scappare precipitosamente dall'abitazione, tanto che il sergente Cifuentens non riuscirà ad affidarla alla giustizia.

La Ramos ruba un'arma da fuoco

La tensione sarà destinata ad aumentare, tanto che Isaac pregherà Elsa di trasferirsi alla locanda di Matias e Marcela per paura della vendetta di Antolina (Maria Lima). Proprio quest'ultima approfitterà della distrazione di Meliton e Onesimo per rubare un'arma da fuoco in quanto ha deciso di vendicarsi una volta per tutte della coppia. Dopodiché, la donna invierà una missiva al Guerrero dove gli darà appuntamento presso un burrone lontano dal paesello.

Possiamo svelare che in questo luogo avverrà la resa dei conti tra la terribile Ramos ed Isaac.