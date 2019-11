Nella nuova puntata di Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato Marisela Federici per un'intervista esclusiva sulla sua vita fatta di amori intensi, sacrifici e sogni da realizzare. La contessa ha raccontato di aver avuto infanzia molto movimentata e di aver lasciato il Venezuela per trasferirsi in Spagna, dove ha avuto la possibilità di imparare le lingue come voleva la nonna. Poi ha svelato come sia riuscita a conquistare il magnate Roger Tamraz, dal quale ha avuto due figli e il finanziere romano Paolo Federici, scomparso nel 2016.

Infine, Marisela ha svelato il desiderio di partecipare a qualche reality in televisione per "mettere in riga" qualche concorrente "troppo scansafatiche".

Marisela racconta i suoi amori: l'intervista di Caterina Balivo

Nell'intervista di Caterina Balivo, Marisela ha iniziato a raccontare del suo trasferimento in Spagna e del suo rapporto con i suoi genitori. "Sono arrivata in Italia perché, dopo la separazione dei miei genitori, non volevo scegliere tra mio padre e mia madre" ha dichiarato Marisela Federici.

Dopo aver studiato e lavorato in Italia in una casa di gioielli, Marisela ha trovato l'amore con il magnate egiziano Roger Tamraz: "Lui era un uomo molto intelligente, ha compreso che l'unico modo per corteggiarmi era colpire la mia umanità. Infatti, lui ha capito che avrei detto di no ad un riccone e così mi ha preso in giro dicendomi che era un parrucchiere per signore e invece era ricchissimo".

Il matrimonio con Roger non durò molto perché Marisela non riusciva a tollerare i numerosi tradimenti, ma nonostante ciò continua a provare un grande affetto per lui. Poi, la contessa ha conosciuto il suo vero amore Paolo Federici: "Io in lui vedo me stessa. Ringrazio l'ultima conquista di Roger altrimenti Paolo non sarebbe entrato nella mia vita". Lei e Paolo hanno avuto due figli: Eduardo, uomo d'affari che vive tra New York e Londra e Margherita, una fotografa professionista.

Riguardo al rapporto con i figli, Marisela ha raccontato: "Non sono una mamma facile, ma sono una madre. Non mi piace farmi trattare da amica o avere troppa complicità con loro".

Marisela confessa a Caterina Balivo un suo desiderio in tv

Al termine dell'intervista di Caterina Balivo, Marisela Federici ha svelato qualche suo desiderio da realizzare in televisione: partecipare ad un Reality Show. Il motivo?

Il fatto che la contessa non sopporti l'idea di vedere tante persone che secondo lei "non fanno nulla" e che vorrebbe portare un po' di ordine all'interno della casa del Grande Fratello o sull'Isola dei famosi. Insomma, per ora non è dato sapere in quale reality vorrebbe partecipare Marisela, ma sicuramente potrebbe essere una potenziale concorrente che potrebbe dare del filo da torcere ai suoi compagni d'avventura.