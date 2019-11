Domenica 10 novembre, dalle ore 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che fa', storico programma della domenica sera della Rai. Al timone del programma Fabio Fazio, con la collaborazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l'intervista ad Antonio Albanese, uno degli attori comici più importanti del panorama del cinema italiano. L'attore presenterà al grande pubblico il suo nuovo film "Cetto c'è, senzadubbiamente" in uscita il 21 novembre.

Nel corso della puntata di 'Che tempo che fa', l'attore dovrebbe interpretare Cetto La Qualunque

Secondo quanto annunciato dalla pagina Facebook del programma, Antonio Albanese interpreterà "Cetto La Qualunque" anche durante la puntata di 'Che tempo che fa'. Non sarebbe certo la prima apparizione in tv per Cetto La Qualunque: nel 2007, infatti, Cetto fu ospite fisso proprio del programma di Fazio, dove riscosse un enorme successo.

"Cetto c'è, senzadubbiamente" sarà il terzo film con protagonista il personaggio interpretato da Antonio Albanese e nel corso della serata dovrebbero essere svelati alcuni dettagli sulla trama.

Nel corso della puntata saranno ospiti anche Stefano De Martino e Gad Lerner

Ma nel corso della puntata, "Cetto La Qualunque" non sarà l'unico ospite; è prevista, infatti, un'intervista a Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e ora conduttore di 'Stasera tutto è possibile', programma in onda tutti i lunedì sera su Rai 2.

Fabio Fazio incontrerà poi Gad Lerner: con il giornalista de 'La Repubblica' si parlerà delle ultime vicende riguardanti la senatrice a vita Liliana Segre. Attesa in studio anche Cristina Cattaneo, una dei medici legali più famosi d'Italia; la Cattaneo presenterà il suo nuovo libro "Corpi, scheletri e delitti. Le storie del Lebanof" in uscita il 21 novembre.

Anche Carlo Cottarelli presenterà il suo nuovo libro "Pachidermi e Pappagalli. Tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere", in cui l'Economista parlerà delle bufale riguardanti l'economia.

Nel corso della serata verrà poi ricordato il grande regista Ettore Scola: in occasione dell'uscita della biografia a lui dedicata "Chiamiamo il babbo - Ettore Scola. Una storia di famiglia", Fabio Fazio incontrerà la figlia Silvia (autrice del libro, insieme alla sorella Paola) e l'attrice Stefania Sandrelli (che per molti anni ha lavoratore con il grande regista).

Ancora spazio alle grandi firme del giornalismo grazie all'ospitata di Michele Serra: il giornalista, che collabora con 'La Repubblica' e con 'L'Espresso', presenterà al pubblico lo spettacolo teatrale "L'amaca di domani. Considerazioni in pubblico in presenza di una mucca" con il quale è attualmente in tour.

Infine, spazio anche alla showgirl Paola Barale, che parteciperà anche al 'Tavolo di Che tempo che fa' insieme alla cantante Eloide e alla karateka italiana Sara Cardin.

Il programma sarà visibile anche in diretta streaming presso il sito di 'Rai Play'.